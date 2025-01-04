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İBB, Kanal İstanbul Süreci İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'u tartışmak için siyaset ötesi toplantı gerçekleştirdi. İstanbul'un korunmasına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 18:24
İBB, Kanal İstanbul Süreci İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

İBB, Kanal İstanbul Süreci İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantının gerçekleştirildiği İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Florya kampüsünde, Kanal İstanbul konusunu bilimsel bir çerçevede ele alacaklarını belirtti.

Toplantının Önemi

İmamoğlu, bu toplantıyı siyaset ötesi bir platformda gerçekleştirmeyi önemsediklerini ve burada farklı siyasi partilerden katılımların olmasının kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Kanal İstanbul'un sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde tartışılması gerektiğine vurgu yapan İmamoğlu, İstanbul'un korunmasının ne kadar değerli olduğunu dile getirdi.

İstanbul'un İyileşmeye İhtiyacı Var

İmamoğlu, İstanbul'un geçmişten gelen zararlar nedeniyle acil bir iyileşmeye ihtiyacı olduğunu belirtirken, "İstanbul'u muhafaza etmeliyiz. Hatta tahrip edilmiş alanlarını iyileştirmeliyiz. Bu dönemde gerçekleştirdiğimiz restorasyonların insanlarda yarattığı olumlu etkiyi görmekteyiz" şeklinde konuştu.

Kanal İstanbul'un Tehdidi

Kanal İstanbul'un İstanbul için bir tehdit oluşturduğunu savunan İmamoğlu, bu konunun sürdürülebilir şekilde takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İstanbul'un Türkiye için büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, "İstanbul iyileşmeye başladığında, Türkiye'nin de umutları artıyor, umutları tazeleniyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Korunmasına Dair Taahhütler

İmamoğlu, İstanbul'un muhafızlığının en üst seviyede yapılması gerektiğini vurgulayarak, sorumluluklarının bilincinde olduğunu ve İstanbul için muhafızlık yapacağına dair söz verdi. "İstanbul muhafızlığı yapmak, benim karakterimdir; ama bu muhafızlık, burada bulunan ve bulunmayan milyonlarca yurttaşımızın karakteri olmalıdır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi....

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansının (İPA) Florya'daki kampüsünde düzenlenen toplantıya katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi....

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansının (İPA) Florya'daki kampüsünde düzenlenen toplantıya katılarak konuşma yaptı.

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