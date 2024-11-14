İBB, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı İçin 422 Milyon Avro Borçlanacak

İBB, Kirazlı-Halkalı Projesi İçin Dış Borçlanma Onayladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Kirazlı-Halkalı metro hattı için 422 milyon avro tutarında dış borçlanma yapılmasına onay verdi. Meclisin kasım ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mali Hizmetler Dairesi'nin Talebi Görüşüldü

Mecliste, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü tarafından sunulan dış borçlanma talebi görüşüldü. Müdürlüğün talebine göre, Kirazlı-Halkalı metro hattı için finansman çalışmalarının kesintisiz sürdüğü ve 26 Eylül 2024'teki yeni ihale ile projenin bedelinin 22 milyar 469 milyon lira (yaklaşık 592 milyon avro) olarak belirlendiği vurgulandı.

Proje İçin Sağlanan Finansman

Proje kapsamında şimdiye kadar tahvil ihracı yoluyla 203 milyon 719 bin 8 dolar (170 milyon avro) tutarında finansman sağlandığı bildirildi. Kirazlı-Halkalı metro projesinin gerçekleştirilmesi için gereken ilave finansman ihtiyacının 422 milyon avro olduğu belirtildi.

Oylama Sonucu

Projenin daha önce verilen 250 milyon 361 bin 766 dolar tutarındaki dış borçlanma izninin revize edilerek, 422 milyon avro tutarında borçlanma yapılması talep edildi. KDV ve sigorta primi de eklenerek yapılan bu öneri, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.