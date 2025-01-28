İBB, Küçükçekmece'de Çevre Projelerinin Temelini Attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Küçükçekmece'de yağmur suyu kaynaklı taşkınların ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla başlatılan projelerin temel atma törenini düzenledi. Tören, Fevzi Çakmak Meydanı'nda gerçekleştirildi.

İmamoğlu: "Bu Hizmetler, İnsanlarımızı Mutlu Edecek"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada, hizmetlerinin insanları mutlu etmesini ve hayatlarına değer katmasını hedeflediklerini ifade etti. İmamoğlu, "Bugün yaklaşık 800 milyon liralık yatırımın temelini atıyoruz. Bu projeler, şehrin kurulurken ihmal edilmiş yatırımlarından oluşuyor." dedi.

Haklarında Soruşturma Bulunan Başkanlara Selam Gönderdi

İmamoğlu, haklarında soruşturma açılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a selamlarını iletti. Soruşturmalara dair de konuşan İmamoğlu, "Taktikleri her gün farklı modellere dönüştürülüyor. Amacın ne olduğunu biliyoruz." dedi.

İSKİ Genel Müdürü: "Taşkın Görüntülerine Son Vereceğiz"

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, projenin kapsamını açıkladı ve 11 mahallede gerçekleştirilecek 10 bin metre yağmur suyu hattı inşaatı ile 34 bin 200 metre atık su şebeke çalışması yapılacağını belirtti. Başa, "Nakkaşdere ve Kaynarca derelerinde yapılacak 580 metrelik ıslah çalışması ile Küçükçekmece'deki taşkın görüntülerine son vermiş olacağız." diye konuştu.

İmamoğlu: "Hep Birlikte Eşitleneceğiz"

Törende gazetecilerin yönelttiği sorulara da yanıt veren İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 27 Ocak'taki ifadeleri hatırlatıldığında, "Hep birlikte eşitleneceğiz, merak etmeyin. Sade vatandaşız zaten." açıklamasında bulundu.

Tören, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de yağmur suyu kaynaklı taşkınların ve çevre kirliliğinin önlenmesi için hayata geçireceği projelerin temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de yağmur suyu kaynaklı taşkınların ve çevre kirliliğinin önlenmesi için hayata geçireceği projelerin temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.