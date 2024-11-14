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İBB Meclisi 19 İlçenin 2025 Bütçesini Onayladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçe için 2025 yılı bütçesini oy birliğiyle onayladı. Şişli, 10.3 milyar lira ile en yüksek bütçeye sahip.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 21:24
İBB Meclisi 19 İlçenin 2025 Bütçesini Onayladı

İBB Meclisi'nden 2025 Yılı Bütçesinin Onayı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kadıköy, Zeytinburnu ve Silivri gibi önemli ilçeleri de kapsayan 19 ilçenin 2025 yılı mali bütçesini onayladı. Bu karar, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında gerçekleştirilen kasım ayı toplantısının üçüncü oturumunda alındı.

2025 Yılı Bütçeleri Oy Birliğiyle Geçti

Toplantıda yapılan oylamada, 19 ilçe belediyesinin 2025 mali yılı bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi. Şişli Belediyesi, 10 milyar 300 milyon lira bütçesiyle en yüksek bütçeye sahip ilçe olarak öne çıkarken, onu 9 milyar lira ile Üsküdar, 8 milyar 900 milyon lira ile Küçükçekmece ve 8 milyar 500 milyon lira ile Pendik takip etti.

En Düşük Bütçeli İlçe: Şile

Bütçeleri onaylanan 19 ilçeden Şile, 2 milyar 358 milyon 938 bin lira ile en düşük bütçeye sahip ilçe oldu.

Kağıthane'de İmar Değişikliği Görüşüldü

Meclis oturumunda ayrıca, Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Uygulama İmar Planı görüşüldü. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İBB'nin yeşil alanları imara açmayacağı sözünü hatırlatarak, bu kararın İstanbul'a büyük zararlar vereceğini belirtti. Öztekin, belediyelerinin, yeşil alan konusundaki duruşunu savunarak bölgedeki ağaçların yok olacağını ifade etti.

İmar Planı Değişikliği kabul edildi

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mahmut Sedat Özkan, İBB'nin bu bölgeyi İstanbul halkına hizmet için değerlendirmesi gerektiğini savundu. Oturum sonrası, imar planı değişikliği, AK Parti grubunun karşı oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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