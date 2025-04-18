İBB Meclisi 2024 Yılı Denetim Raporunu Açıkladı

İBB Meclisinde 2024 Yılı Denetim Raporu Sunuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 2024 yılına ait denetim raporunu bugün gerçekleştirdiği toplantıda kamuoyuna duyurdu. Meclis Nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Denetim Raporu Detayları

CHP'li Meclis Üyesi ve Denetim Komisyonu Başkanı Ediz Zeyrek, sunumunda 2024 yılına ait denetim raporunun şeffaf ve anlaşılır bir şekilde hazırlandığını belirtti. Zeyrek, ana denetim raporunun kendi komisyonları tarafından hazırlandığını ve şerh raporunu AK Parti’li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar’ın oluşturduğunu açıkladı.

Denetim raporunun hazırlanmasında uzman personelden faydalandıklarını söyleyen Zeyrek, belediye iştirak şirketlerinin hesaplarının yalnızca Sayıştay denetimine tabi olduğunu ve bu nedenle raporda bunun vurgulanmadığını ifade etti.

Gelir ve Gider Analizi

2024 yılı itibarıyla İBB'nin toplam gelirlerinin 179 milyar 633 milyon 904 bin lira olarak gerçekleştiğini vurgulayan Zeyrek, bir önceki yılın tutarı olan 105 milyar 633 milyon lira ile kıyaslandığında bu gelirde yüzde 70 oranında bir artış olduğunu söyledi. Bu durumda, Denetim Komisyonu üyelerinin memnuniyet duymasının da altını çizdi.

İBB'nin 2024 yılı giderlerinin önceki yıla göre yüzde 95,16 oranında arttığını kaydeden Zeyrek, borçlanma hakkında da önemli bilgiler paylaştı. 2024 yılında yurt içi bankalardan 10 milyar 574 milyon lira iç borç, uluslararası finans kuruluşlarından ise 9 milyar 209 milyon 295 bin lira dış borç kullanıldığını ve toplamda 19 milyar 783 milyon 295 bin lira borçlandıklarını ifade etti.

Zeyrek, bu miktarın 15 milyar 895 milyon 855 bin lira anapara geri ödemesiyle dengelendiğini ve net finansmanın bu yıl 437 oranında azaldığını belirterek, bu başarının altını çizdi. 2024 yılı bütçesinde hedeflenen 218 milyar 500 milyon lira gider karşısında ise sağlanan gelir 179 milyar 633 milyon 904 olarak gerçekleşti.

Zeyrek, toplam gelirde 2023 yılına göre yüzde 70,05 oranında bir artış yaşandığını, artışın en önemli sebeplerinin teşebbüs, mülkiyet ve sermaye gelirlerindeki artış olduğunu sözlerine ekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, 2024 yılı denetim raporu sunuldu. Mecliste, CHP'li Meclis Üyesi ve Denetim Komisyonu Başkanı Ediz Zeyrek (fotoğrafta), 2024 yılı denetim raporunu sundu.