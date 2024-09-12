İBB Meclisi Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Tahsisinin İptalini Gerçekleştirdi

İBB Meclisinden Önemli Bir Karar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na 25 yıllığına tahsis edilen binalar için önemli bir iptal kararı alındı. Meclisin üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında, Saraçhane'deki İBB binasında toplandı.

Oylama Sonuçları ve Gerekçe

Toplantıda, 2017 yılında Beyoğlu Tomtom Mahallesi'ndeki ahşap yapının, sosyal-kültürel etkinlikler için Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na bedelsiz tahsisi ele alındı. Ancak, oylama sonrası AK Parti grubunun 'hayır' oyuna rağmen, tahsisin iptaline karar verildi. Meclis kararının gerekçeleri arasında;

Taşınmazın başka bir kamu birimine tahsisini gösteren bir encümen kararının bulunmaması,

26 Mart'ta yapılan yerinde incelemelerde ahşap binanın kullanılmayan, boş ve bakımsız olduğu tespit edilmesi yer aldı.

Sonuç olarak, İBB Meclisi'nde gündeme gelen bu konu, oylama sonucu AK Parti grubunun muhalefet şerhine rağmen oy çokluğu ile kabul edildi.