İBB Meclisi Borçlanma Taleplerini Onayladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, aralık ayı üçüncü oturumunda borçlanma taleplerini içeren gündem maddelerini kabul etti. Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında gerçekleşen oturum, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

3,5 Milyar Lira İç Borçlanma Talebi

Oturumda İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü tarafından önerilen 3 milyar 500 milyon lira iç borçlanma talebi konuşuldu. Bu borç, imar, çevre, eğitim, kültür-sanat, sağlık, spor, kentsel dönüşüm, ulaşım, sosyal ve belediyecilik hizmet faaliyetlerinde kullanılmak üzere talep edildi.

İç borçlanma teklifi, Meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Metro İstanbul İçin 500 Milyon Lira Borçlanma Talebi

Toplantıda ayrıca Metro İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından sunulan finansman ihtiyaçlarına yönelik 500 milyon lira borçlanma talebi de görüşüldü. Rapordaki komisyon görüşünde, Metro İstanbul'a ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere yurt içi bankalar, katılım bankaları, kredi kuruluşları ve diğer kişi ile kuruluşlardan yapılacak iç borçlanma için yetki verilmesi uygun görüldü.

Bu borçlanma talebi de oy birliğiyle kabul edildi.