İBB Meclisi'nde 20 İlçenin 2025 Yılı Bütçesi Onaylandı

İBB Meclisi'nden 2025 Yılı İçin Önemli Adım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Adalar, Beşiktaş, Esenyurt ve Fatih gibi kritik ilçelerin de aralarında bulunduğu 20 ilçenin 2025 yılı mali bütçesini onayladı. Kasım ayının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Oylamalarda Oy Birliği

Toplantıda, 20 ilçe belediyesinin 2025 mali yılı bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi. Onaylanan bütçeler sayesinde, İstanbul'un çeşitli bölgelerindeki hizmetlerin devam ettirilmesi hedefleniyor.

Esenyurt, En Yüksek Bütçeye Sahip İlçe

Bütçeleri onaylanan 20 ilçeden Esenyurt Belediyesi, 10 milyar 454 milyon lira ile en yüksek bütçeye sahip ilçe olarak öne çıktı. Esenyurt'u sırasıyla:

Bahçelievler - 9 milyar 246 milyon lira

- 9 milyar 246 milyon lira Başakşehir - 8 milyar 350 milyon lira

- 8 milyar 350 milyon lira Eyüpsultan - 7 milyar 978 milyon lira

- 7 milyar 978 milyon lira Esenler - 7 milyar 450 milyon lira

- 7 milyar 450 milyon lira Ataşehir - 7 milyar 400 milyon lira

- 7 milyar 400 milyon lira Beykoz - 7 milyar 200 milyon lira

- 7 milyar 200 milyon lira Arnavutköy - 7 milyar lira

- 7 milyar lira Bağcılar - 6 milyar 900 milyon lira

- 6 milyar 900 milyon lira Beşiktaş - 5 milyar 966 milyon lira

- 5 milyar 966 milyon lira Fatih - 5 milyar 905 milyon lira

- 5 milyar 905 milyon lira Büyükçekmece - 5 milyar 100 milyon lira

- 5 milyar 100 milyon lira Beylikdüzü - 4 milyar 780 milyon lira

- 4 milyar 780 milyon lira Beyoğlu - 4 milyar 776 milyon lira

- 4 milyar 776 milyon lira Çekmeköy - 4 milyar 200 milyon lira

- 4 milyar 200 milyon lira Avcılar - 4 milyar 200 milyon lira

- 4 milyar 200 milyon lira Bakırköy - 3 milyar 800 milyon lira

- 3 milyar 800 milyon lira Bayrampaşa - 3 milyar lira

- 3 milyar lira Çatalca - 1 milyar 733 milyon lira

Öte yandan, Adalar, 339 milyon 92 bin lira ile en düşük bütçeye sahip belediye olarak kayıtlara geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.