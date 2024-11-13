İBB Meclisi'nde 20 İlçenin 2025 Yılı Bütçesi Onaylandı

İBB Meclisi'nden 2025 Yılı İçin Önemli Adım
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Adalar, Beşiktaş, Esenyurt ve Fatih gibi kritik ilçelerin de aralarında bulunduğu 20 ilçenin 2025 yılı mali bütçesini onayladı. Kasım ayının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.
Oylamalarda Oy Birliği
Toplantıda, 20 ilçe belediyesinin 2025 mali yılı bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi. Onaylanan bütçeler sayesinde, İstanbul'un çeşitli bölgelerindeki hizmetlerin devam ettirilmesi hedefleniyor.
Esenyurt, En Yüksek Bütçeye Sahip İlçe
Bütçeleri onaylanan 20 ilçeden Esenyurt Belediyesi, 10 milyar 454 milyon lira ile en yüksek bütçeye sahip ilçe olarak öne çıktı. Esenyurt'u sırasıyla:
- Bahçelievler - 9 milyar 246 milyon lira
- Başakşehir - 8 milyar 350 milyon lira
- Eyüpsultan - 7 milyar 978 milyon lira
- Esenler - 7 milyar 450 milyon lira
- Ataşehir - 7 milyar 400 milyon lira
- Beykoz - 7 milyar 200 milyon lira
- Arnavutköy - 7 milyar lira
- Bağcılar - 6 milyar 900 milyon lira
- Beşiktaş - 5 milyar 966 milyon lira
- Fatih - 5 milyar 905 milyon lira
- Büyükçekmece - 5 milyar 100 milyon lira
- Beylikdüzü - 4 milyar 780 milyon lira
- Beyoğlu - 4 milyar 776 milyon lira
- Çekmeköy - 4 milyar 200 milyon lira
- Avcılar - 4 milyar 200 milyon lira
- Bakırköy - 3 milyar 800 milyon lira
- Bayrampaşa - 3 milyar lira
- Çatalca - 1 milyar 733 milyon lira
Öte yandan, Adalar, 339 milyon 92 bin lira ile en düşük bütçeye sahip belediye olarak kayıtlara geçti.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.