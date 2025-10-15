İBB Meclisi'nde Arızalı Asansör ve Yürüyen Merdivenlerle İlgili Soru Önergeleri Oy Birliğiyle Kabul Edildi

İBB Meclisi'nde arızalı asansör ve yürüyen merdivenler gündemde

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi ekim ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Oturumda AK Parti'li Meclis üyeleri tarafından kentteki ulaşım altyapısına ilişkin bir dizi soru önergesi sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Arızalı asansör ve yürüyen merdivenlere ilişkin soru önergesi

AK Parti'li Meclis Üyesi Nurdan Ertuğrul, toplu taşıma duraklarındaki arızalı asansör ve yürüyen merdivenlere dair detaylı bir soru önergesi verdi. Ertuğrul, toplu taşıma sistemlerinin yalnızca araçlardan ibaret olmadığına dikkat çekerek, erişilebilirliğin özellikle yaşlılar, engelliler, çocuklu aileler ve valizli yolcular için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ertuğrul, metrobüs, metro, tramvay ve otobüs duraklarına erişimi sağlayan asansör ve yürüyen merdivenlerin yaygın arızalarından, entegrasyon ve yönlendirme eksikliklerinden söz ederek kamuoyuna yansıyan sıkıntılara işaret etti. Sunduğu soru önergesinde şu soruları yöneltti:

"2019 yılından bu yana İstanbul genelinde toplu taşıma duraklarında bulunan asansör ve yürüyen merdivenlerin arıza sayısı yıllara göre nasıldır? Bu sistemlerin ortalama çalışır durumda olma oranı nedir? Engelli, yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin metro, metrobüs ve tramvay hatlarına erişimi için yapılan erişilebilirlik yatırımları ve projeler nelerdir? Kaçı tamamlanmış, kaçı hala projelendirme aşamasındadır? Entegre ulaşım vizyonu doğrultusunda, farklı toplu taşıma sistemlerini birbirine bağlayan yaya geçiş koridorları, durak arası bağlantılar, üst geçit düzenlemeleri ve yönlendirme sistemlerine yönelik planlı bir çalışma yapılmış mıdır? Bu altyapının kapsamı nedir?"

Önerge, mecliste yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Toplu ulaşım hizmetleri ve vatandaş şikayetleri

AK Parti'li Meclis Üyesi Sefanur Akça ise toplu ulaşım hizmetlerine dair bir soru önergesi sundu. Akça, toplu taşımanın teknik bir hizmet olmanın ötesinde sosyal bir kamu hizmeti olduğunu belirtti ve vatandaş memnuniyeti, şikayet düzeyi ile genel deneyimin başarının ölçütleri olduğunu ifade etti.

Akça, son dönemde basına ve kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerde aşırı kalabalık araçlar, sefer aralıklarının uzunluğu, sürücü tutumları, temizlik ve güvenlik gibi başlıkların öne çıktığını söyledi. Önergesinde şu soruları yöneltti:

"İBB ve iştirakleri tarafından yapılan anketler ve şikayet kayıtları kapsamında, vatandaşların toplu ulaşım hizmetlerinden en çok şikayetçi olduğu alanlar nelerdir? 2019'dan bugüne kadar geçen sürede, toplu ulaşım hizmetlerinde memnuniyet oranlarında artış mı azalış mı gözlemlenmiştir? Bu değişim yıllara göre nasıldır? Vatandaş geri bildirimlerine yönelik kurumsal bir değerlendirme yapılmış mıdır? Bu değerlendirmeler neticesinde hazırlanan bir eylem planı veya iyileştirme raporu bulunmakta mıdır?"

Akça'nın soru önergesi de meclis oylamasında oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul'daki iş makinelerinin akıbeti soruldu

AK Parti'li Meclis Üyesi Meryem Karaköse, İBB'ye araç kiralama ve araç bakım-onarım süreçleriyle ilgili bir soru önergesi verdi. Karaköse, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yansıyan tanık ifadesine atıfta bulunarak, araç kiralama işi yapan firmanın farklı ödemelere maruz kaldığını iddia ettiğini ve söz konusu firmanın İBB'ye kiraladığı yaklaşık 7 bin kamyon, arazi aracı, iş makinesi ve benzeri araçları geri çekerek sözleşmeyi tek taraflı feshettiğinin söylendiğini aktardı.

Karaköse, mevcut araçların bakım ve onarımlarının zamanında yapılmadığı için yalnızca birkaç tanesinin çalışır durumda olduğunu iddia ederek şu soruları yöneltti:

"İş makineleri başta olmak üzere tüm araçları geri çektiği söylenen firmadan sonra, önemli bir ihtiyaç olan bu araçlar için yeni bir hizmet alımı yaptınız mı? Yeni bir hizmet alımı yapmadıysanız, şehrimizde olası bir felaketle nasıl mücadele etmeyi planladınız, ya da böyle bir planınız var mı? AK Parti döneminden kalan araçların bakım onarımlarını yapmayıp israf ettiğiniz araçları, bakım ve onarımlarını yaparak yeniden hizmete sunmayı düşünüyor musunuz? Firmanın farklı ödemelere maruz kaldıkları iddiasına yönelik İBB yönetiminin kamuoyuna açık ve tatmin edici bir açıklama yapması planlanmakta mıdır?"

Bu önerge de yapılan oylamada oy birliğiyle İBB Başkanlık makamına havale edildi.

Meclis oturumunda kabul edilen soru önergeleri, İstanbul'un toplu ulaşım altyapısı, vatandaş memnuniyeti ve kritik servis araçlarının durumu hakkında detaylı bir kamuoyu sorgulamasının kapısını arıyor. İlgili birimlerin yanıtları ve önerge sonuçları, kent ulaşımında yaşanan sorunların giderilmesi açısından takip edilecek.

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. AK Parti'li Meclis Üyesi Nurdan Ertuğrul (orta sıra solda), söz alarak konuşma yaptı.