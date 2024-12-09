İBB Meclisi'nde Arızalı Yürüyen Merdiven ve Asansörler İçin Soru Önergesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz tarafından arızalı yürüyen merdiven, yürüyen bant ve asansörlere ilişkin verilen soru önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Toplantısı Detayları

İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Oturumda söz alan Yılmaz, İBB'ye bağlı toplu taşıma noktalarında ve çeşitli kamu alanlarındaki yürüyen merdivenlerle yürüyen bantların büyük kısmının sık sık arızalandığını vurguladı.

Ulaşım Sorunları ve Engeller

Ali Cengiz Yılmaz, arızaların giderilmesinin ve bakım-onarım faaliyetlerinin uzun sürmesinin, engelli bireyler, yaşlılar, çocuklu anneler ve toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular için ciddi ulaşım sorunları yarattığını ifade etti. Yılmaz, "İstanbul'un büyüklüğü ve yoğunluğu göz önüne alındığında yürüyen merdivenlerin çalışmaması, toplu taşıma sisteminin genel işleyişini de olumsuz etkilemektedir. İstanbul'daki hayatı kolaylaştırmak, İBB'nin asli görevidir." dedi.

Sayılar ve Bakım Planı Üzerine Sorular

Yılmaz, kentteki toplu ulaşım noktalarında bulunan yürüyen merdiven, bant ve asansörlerin toplam sayısını sordu. Ayrıca, bu cihazlar için düzenli bir bakım planı olup olmadığını ve eğer varsa bunun neden uygulanmadığını sorguladı. Yılmaz, "Şu anda bozuk olduğu tespit edilen yürüyen merdiven ve asansör sayısı nedir? Bu sayıyla ilgili güncel bir rapor var mıdır?" şeklinde konuştu.

Onarım Süreleri ve Sorunlar

Birçok ulaşım noktasında, aylarca onarılmayan yürüyen merdivenlerin olduğunu belirten Yılmaz, bu durumu yerinde gözlemlediğini söyledi. Merdivenlerin onarım süresine dair belirlenen tarihlerinin çoğu zaman aşılmakta olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, "Bir yürüyen merdivenin onarım süresi ortalama ne kadardır? Tahmini onarım süresini aşacak gecikmeler yaşanmasının nedenleri nelerdir?" sorularını yöneltti.

Oylama Sonucu

Konuşmasının ardından, AK Parti Grubu tarafından sunulan soru önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi aralık ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan (arka ortada) başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. İBB Meclisinde, AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz'ın (ekranda) verdiği arızalı yürüyen merdiven, yürüyen bant ve asansörlere ilişkin soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi aralık ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan (arka ortada) başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. İBB Meclisinde, AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz'ın (ekranda) verdiği arızalı yürüyen merdiven, yürüyen bant ve asansörlere ilişkin soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.