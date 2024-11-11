İBB Meclisi'nde Gerilim: Kavga Nedeniyle Ara Verildi

İBB Meclis Toplantısında Sert Tartışmalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, dün gerçekleşen toplantıda yaşanan kavga nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. Kartal'da işçilerin haklerini alamadığı gerekçesiyle başlattığı grev ile ilgili olarak İBB'nin grev kırıcılığı yaptığı iddiası gündeme geldi.

Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan yönetiminde Saraçhane'deki belediye binasında yapılan toplantıda, AK Parti'li meclis üyeleri çeşitli soru önergeleri sundu. Bu önergelere söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Haydar Göksoy, grev sürecinin İBB ve diğer ilçe belediyeleri tarafından nasıl yönetildiğini sorguladı. Göksoy, "CHP'li İBB yönetimi, ilçe belediyelerinde toplu sözleşme ve grev süreçlerine hangi hak ve yetki ile müdahale ediyor?"

Göksoy'un bu sözlerinin ardından, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçede sendika temsilcileriyle yürütülen sürecin yasal çerçevede olduğunu ifade etti. Yüksel, "Grev kırıcılığı söz konusu olmadı. Sözleşme imzalanmış oldu, ancak bazı işçi arkadaşlarımız bunu kabullenmedi. Hal böyleyken, halk sağlığını etkilememek adına çalışmalar sürdürüldü" dedi.

Yoğun Tartışmalar ve Fiziksel Arbede

Tartışmalar daha da alevlendiğinde, AK Parti'li Meclis Üyesi Göksoy'a söz hakkı verilmemesi üzerine gerginlik arttı. Meclis'in başkanı Aslan'ın açıklamalarına AK Parti sıralarından eylemler geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, Aslan'ı sert bir dille eleştirerek, "Siz meclisin başkanısınız, CHP'nin meclis başkanı değilsiniz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar da mecliste disiplin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Tüm bu tartışmalar sonucunda, meclis üyeleri arasında sözlü atışmalar büyümekle kalmadı, fiziki bir kavgaya dönüştü. Meclis üyeleri birbirlerine masalarda bulunan su ve kitapçıkları fırlatarak kavga etmeye başladı. Olayların ardından, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan, oturuma ara vermek zorunda kaldı. Gerginliğin son bulup bulmayacağı ise merak konusu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde kasım ayı toplantılarının birinci oturumunun yapıldığı esnada yaşanan tartışma sonrası meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüyüp su ve kitapçık fırlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde kasım ayı toplantılarının birinci oturumunun yapıldığı esnada yaşanan tartışma sonrası meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüyüp su ve kitapçık fırlattı.