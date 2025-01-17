İBB Meclisi'nde Hatalı Üst Geçit Tartışması: AK Parti'den Soru Önergesi

İBB Meclisi'nde Hatalı Üst Geçit Tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, mimari açıdan hatalı olduğu iddia edilen Bakırköy Sahil Yolu'ndaki üst geçit için bir soru önergesi gündeme geldi. Oturum, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

AK Parti'li Işıl İlgin Oktay'dan Eleştiriler

Oturumda, AK Parti'li Meclis Üyesi Işıl İlgin Oktay, üst geçidin yapım sürecinin uzun sürmesinin yanı sıra, teknik açıdan statik ve mimari tasarımının hatalı olduğunu belirtti. Oktay, üst geçidin vatandaşlardan gelen yoğun tepkiler üzerine yıkım kararı alındığını vurguladı. Bu yapının yer aldığı Ataköy Sahil Yolu'nun uluslararası ticaret alanları güzergahında yer aldığını ve yüksek yük taşıyan araçların geçiş yaptığı bir eksende bulunduğunu ifade etti.

Oktay, Bosphorus Boat Show Fuarı sırasında üst geçidin kullanılamaz hale geldiğini ve İBB'nin sorunu geçiştirmek için üst geçidin yalnızca yarısını sökerek bir çözüm bulduğunu öne sürdü. "Megakent İstanbul'un CHP'li belediyecilik anlayışsızlığı ve beceriksizliği, sabrımızı zorlar. Bu durum, kamu zararı, çevre tahribatı ve trafik sorunu gibi pek çok olumsuz durumu beraberinde getirdi," dedi.

Oktay'dan Soru Önergeleri

Oktay, üst geçit ile ilgili şu soruları yöneltti:

Uzun süredir ihtiyaç duyulan üst geçit için herhangi bir fizibilite raporu veya ön çalışma yapılmış mıdır?

Üst geçit yapımı hangi ihale usulü ile, hangi firmaya yaptırılmıştır?

Yamuk üst geçidin yapım maliyeti ne kadardır?

Yıkım ve çevresel zarar maliyeti nedir?

Fuar dönemi esnasında yapılan geçici çalışmaların maliyeti ve çevresel zarar maliyeti ne kadardır?

Yeni üst geçit maliyeti nedir?

Sökülen elektrik direkleri, ağaçların sayısı ve kaldırım alanlarının maliyeti nedir?

CHP'li Karademir'den Yanıt

CHP'li Meclis Üyesi Tuğçe Çalık Karademir, konuşmasında bu üst geçitle ilgili bir plansızlık veya programsızlık olmadığını savundu. Ayrıca, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği'nin İstanbul Valiliği'nden talep ettiği üzerine İBB'ye yazı gönderildiğini belirten Karademir, köprünün hatalı olduğu iddialarının herhangi bir statik bilgiye dayanmadığını ifade etti.

Oylama sonucunda, önergenin oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.