İBB Meclisi'nde İç Borçlanma Talepleri Onaylandı

İBB, 10 milyar ve İETT, 2 milyar liralık iç borçlanma talepleri İBB Meclisi'nde kabul edildi.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:21
İBB Meclisi'nde İç Borçlanma Talepleri Onaylandı

İBB Meclisi'nde İç Borçlanma Talepleri Görüşüldü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, ocak ayı üçüncü toplantısını Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirdi.

İBB'nin 10 Milyar Liralık Borçlanma Talebi

Gündeme alınan maddeler arasında, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü tarafından sunulan, İBB'nin 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çerçevesinde çeşitli belediyecilik hizmet faaliyetleri için gerekli olan 10 milyar liralık iç borçlanma talebi bulunuyordu. Meclis üyeleri yapılan oylamada, AK Parti'li üyelerin 'hayır' oyuna karşın bu talebi oy çokluğuyla kabul etti.

İETT'nin Borçlanma Talebi

Toplantıda ayrıca, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin (İETT) 2 milyar liralık iç borçlanma talebi de gündeme geldi. Yine AK Parti'li Meclis üyelerinin karşı oy vermesine rağmen, bu talep de oy çokluğuyla onaylandı.

Başkan Danışmanlarının Ücretleri Belirlendi

Mecliste bir diğer önemli konu ise İBB Başkanı'nın danışmanlarına ödenecek ücretin tespiti oldu. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde, görevi süresince danışmanların alacağı ücrete ilişkin, genel sekreterin brüt maaşının %75'ini aşmayacağı vurgulandı. Plan ve Bütçe Komisyonu, bu kapsamda danışmanların brüt ücretini 83 bin 648 lira olarak belirledi ve teklif oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi ocak ayı üçüncü toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi ocak ayı üçüncü toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

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