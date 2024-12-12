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İBB Meclisi'nde İSBİKE Sorunları Gündeme Geldi

İBB Meclisi'nde İSBİKE bisikletlerinin durumu hakkında soru önergesi verildi. AK Parti'li Yasin Özdemir, bakımsızlığa dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 22:56
İBB Meclisi'nde İSBİKE Sorunları Gündeme Geldi

İBB Meclisi'nde İSBİKE Üzerine Çarpıcı Tartışmalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, kullanılmayan Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE) bisikletlerine ilişkin önemli bir soru önergesi gündeme geldi. AK Parti’li Meclis Üyesi Yasin Özdemir, son bir yıldır faaliyette olmayan İSBİKE bisikletlerinin akıbetini sorguladı.

Gözlerden Uzakta Çürüyen Bisikletler

Meclis’in Aralık 2023 tarihli üçüncü oturumunda, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, Özdemir, İSBİKE projesinin İBB yönetiminin göreve geldiği tarihten beri çeşitli arızalar, eksiklikler ve şikayetlerle gündeme geldiğine dikkat çekti. Özdemir, Aralık 2023’te mobil uygulama üzerinden bakıma alındığı bildirilen sistemin üzerinden 1 yıl geçtiği halde bisikletlerin bakımının yapılmadığını, bazı bisikletlerin otopark alanlarında çürümeye terk edildiğini ifade etti.

Şikayetler ve Yanıtlar

Ak Parti’nin İSBİKE’ı sürekli gündeme taşıdığını belirten Özdemir, CHP’li Meclis Üyesi Ali Mesut Çelik’in, elde kalan bisikletlerin bakımının yapıldığını ve hızlı bir şekilde hizmete sunulacağı yönündeki beyanlarını hatırlatarak, bu sözlerin yerine getirilmediğinin altını çizdi.

Hesap Verilebilirlik Talebi

Özdemir, “2023 yılı Aralık ayında bakım ve onarıma alındığı iddia edilen İSBİKE projesi için geçen 1 yıl içinde hangi somut çalışmalar yapıldı?” diye sordu. Ayrıca, İSBİKE uygulaması üzerinden abonmanlardan tahsil edilen ücretlerin iade edilip edilmediğini ve kaybolan bisikletlerin sayısını da sorguladı.

İdari Soruşturma ve Kamu Zararı

Özdemir, İSBİKE istasyonlarının harabeye dönmesine sebebiyet veren kamu görevlileri hakkında herhangi bir idari soruşturma başlatılıp başlanmadığını da araştırılmasını talep etti. “16 milyona yakın İstanbullunun vergileriyle temin edilen bisikletlerin kaybolmasına neden olan kişiler hakkında zararın tazmini için rücu işlemi başlatıldı mı?” diyerek kamu zararına yol açan görevlileri de gündeme getirdi.

Meclisteki oylamada, önerge oy birliğiyle kabul edildi.

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