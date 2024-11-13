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İBB Meclisi'nde İstanbul Evi Harcamalarına Soru Önergesi Verildi

İBB Meclisi, Paris'teki İstanbul Evi harcamaları hakkında gündeme gelen soru önergesini oy birliğiyle kabul etti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 17:11
İBB Meclisi'nde İstanbul Evi Harcamalarına Soru Önergesi Verildi

İBB Meclisi'nde Sorular Gündeme Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, belediyenin Paris'teki İstanbul Evi harcamalarına dair bir soru önergesi verildi. Kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz'dan Açıklamalar

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin Paris programına ilişkin eleştirilerde bulundu. Türkyılmaz, Paris Olimpiyatları'nda Palais Galliera'daki İstanbul Evi'nde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerine harcanan miktarların kamuoyunda tartışma yaratığını belirtti.

İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun'un, İstanbul Evi'nin haftalık giderinin 249 bin avro olduğunu ve tüm masrafların sponsorlar eliyle karşılandığını beyan ettiğini aktaran Türkyılmaz, bu noktada sponsorların kimler olduğuna dair açıklama yapılmadığını ifade etti.

İBB’nin Harcamalarındaki Belirsizlikler

Türkyılmaz, Kamu İhale Kurumu EKAP sayfasında yapılan araştırmalara dayanarak, İBB'nin 12 milyon 111 bin liralık harcama yaptığını vurguladı. İstanbul Evi tanıtım faaliyetlerinin finansmanının şeffaf bir şekilde açıklanmadığını dile getiren Türkyılmaz, gizli sponsorlarla ilgili bilgi edinmek istediklerini belirtti.

“Bu durumda, İBB’nin resmi açıklamasındaki gibi tüm harcamaların sponsorlar tarafından yapılmadığı anlaşılmaktadır. Belirsizlik, daha da derin bir muamma halini aldı.” dedi.

Konsere İlişkin Soru Önergeleri

Türkyılmaz, ayrıca konser ücretleri hakkında da bir soru önergesi verdi. Son günlerde CHPlı belediyelerce düzenlenen konserler ile ilgili genel bilgi paylaşımı olması gerektiğini söyledi. Özellikle Ankara ve İstanbul'daki organize edilen konserlerde ortaya çıkan büyük harcamaların incelenmesi gerekliliğine dikkat çekti.

“İstanbul kamuoyu için yeni bir pencere açıldı. Bu nedenle açıklamaların yapılmasını bekliyoruz.” diyen Türkyılmaz, İBB'nin konsere harcanan tutarların detaylarının açıklanmasını istedi.

Türkyılmaz, pandeminin etkisiyle de olsa İBB’nin resmi faaliyet raporlarında 2 bin 500 konser yapıldığı bilgisinin yer aldığını belirterek, “Pandemi döneminde nerede ve ne kadar harcama yapıldığına yönelik hesapların yapılmasını ve sanatçılara ödenen toplam kaşe bedelinin açıklanmasını istiyoruz.” dedi.

Soru önergesi yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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