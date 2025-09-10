İBB Meclisi'nde Metro Projelerine Soru Önergeleri: 66 Milyar TL ve Sultanbeyli Gündemde

İBB Meclisi eylül oturumunda metro projeleri ve kentsel dönüşüm gündemi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eylül ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Oturumda kentteki metro hattı projeleri ve Bayrampaşa KİPTAŞ konutlarıyla ilgili çok sayıda soru önergesi sunuldu.

Yabancı fon iddiaları: Adem Yıldız'ın soru önergesi

AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız

AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporuna ve kamuoyuna yansıyan iddiaları hatırlatarak 2019-2025 dönemine ilişkin yabancı fonlara dair bilgi istedi. Yıldız, Meclis'e yönelttiği soru önergesinde şu iddiaları paylaştı:

2019-2025 yılları arasında raylı sistem projeleri için İBB hesaplarına yurt dışından sağlanan yabancı fonlar kapsamında yaklaşık 66 milyar TL girdiği; bunun 38,6 milyar TL'sinin projelerle ilgisiz alanlarda kullanıldığı, 18,1 milyar TL'sinin doğrudan firma ve kişi hesaplarına aktarıldığı ve 9,7 milyar TL'sinin ise izlenemediği iddia edilmektedir.

Yıldız, bu kapsamda Meclis ve kamuoyu için şunların açıklanmasını talep etti: yabancı fonların toplamı, kaynak ülkeleri ve kuruluşları, alınma şartları, 38,6 milyar TL'lik amacını aşan kullanım iddiasının doğruluğu ve bu harcamaların hangi kalemlere yapıldığı, 18,1 milyar TL'nin aktarıldığı hesap sahiplerinin kimler olduğu ve hukuki dayanakları, 9,7 milyar TL'nin akıbeti ve izlenememe iddiasına ilişkin mevcut iç denetim ya da soruşturmaların başlatılıp başlatılmadığı ile sonuçları. Ayrıca, eğer söz konusu 66 milyar TL gerçekten raylı sistem projelerine harcandıysa, bunun hangi güzergahlara kaç kilometre raylı sistem yapıldığına dair açıklama istendi.

Soru önergesinin başkanlık makamına gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Sultanbeyli'de geciken metro ve yol yatırımları

AK Parti'li Meclis Üyesi Eyüp Uyanık

AK Parti'li Meclis Üyesi Eyüp Uyanık, Sultanbeyli'deki metro hattı ve yol çalışmalarıyla ilgili soru önergesi verdi. Uyanık, İBB yönetiminin Sultanbeyli halkına defalarca söz verdiği metro hattı ve yol çalışmalarının uzun süredir tamamlanamadığını vurguladı.

Uyanık, çalışmaların ilçede trafikte aksamaya, vatandaşların ve esnafın mağduriyetine yol açtığını belirterek İBB yönetiminin hattın 29 Ekim'de açılacağını duyurmasına rağmen mevcut ilerleme seviyesinin bu tarihe yetişmeye uygun olmadığını kaydetti.

Uyanık'ın yönelttiği sorular özetle şunlar oldu: Sultanbeyli Metro Hattı gerçekten 29 Ekim'de hizmete girecek mi; hattın inşaatının son durumu nedir; açılış için gerekli testler, güvenlik onayları ve altyapı hazırlıkları hangi aşamada; ilan edilen açılış tarihi neden gerçekçi planlamaya dayanmadı; yol çalışmalarının bitirilmesi için net bir takvim var mı ve bu takvim neden kamuoyuyla paylaşılmıyor; sürekli ertelenen metro ve yol yatırımlarının gecikmesinde sorumluluk kime aittir?

Soru önergesinin başkanlık makamına gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Bayrampaşa'da KİPTAŞ konutları ve meydan vaadi

AK Parti'li Meclis Üyesi Muammer Kütük

AK Parti'li Meclis Üyesi Muammer Kütük ise Bayrampaşa'daki projelere ilişkin soru önergesi verdi. Kütük, Bayrampaşa Belediye Başkanı ile İBB Belediye Başkanının vaat ettiği meydan projesinin neden gerçekleştirilemediğini sordu.

Kütük, eski Bayrampaşa Cezaevi KİPTAŞ konutlarında vatandaşların 6 yıldır yaşam sürmesine rağmen tapularının neden verilmediğini ve ticari alanların neden açılamadığını sordu. Ayrıca Meclis tarafından daha önce kentsel dönüşümde geçici ikamet amacıyla tahsis edilen 120 daire'den yaklaşık 25-30 daire'nin lojman olarak İBB personeline tahsis edilmesinin usul ve esaslarının neye göre belirlendiği soruldu.

Kütük, KİPTAŞ konutlarının karşısındaki kentsel dönüşüm alanındaki 86 bin metrekare alanın mevcut köhne yapıların ne zaman yıkılacağı ve yeni projenin ne zaman başlayacağına ilişkin Bayrampaşa halkı adına bilgi talep etti.

Soru önergesinin başkanlık makamına gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.