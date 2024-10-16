İBB Meclisi'nde Taşınmaz Satışlarına Onay

İBB Meclisi'nde Taşınmaz Satışı Onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, mülkiyeti belediyeye ait çeşitli ilçelerdeki taşınmazların satışına dair karar aldı. Meclis toplantısı, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Komisyon Üyesinden Eleştiriler

Hukuk Komisyonu Üyesi ve AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, oturumda komisyona ait 54 dosyadan 31’inin gayrimenkul satışlarıyla ilgili olduğunu belirtti. Kaynar, bazı satış dosyalarında hukuki sıkıntılar olduğunu ifade ederek, muhalefet şerhi koyduklarını açıkladı.

Kaynar, satışa sunulan 21 dosyada, tapuda hak sahibi olarak belirtilen kişilerin, satışlardan haberdar olmadığı kaydını düşerek, "Bu durum, mülkiyet hakkının ihlaline yol açabilir," dedi.

Ayrıca, yapı kayıt belgeleri ve hisseli parseller üzerinde de çeşitli hukuki sıkıntılar olduğuna dikkat çeken Kaynar, "Hissedarlara öncelikli olarak satış yapılması gerekirken, bu satışlar üçüncü kişilerce talep ediliyor," diye ekledi.

Karşıt Görüşler ve Mecliste Tartışmalar

CHP'li Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Melendiz Dalyan İzgi, hukuki değerlendirmelerin farklılık arz ettiğini belirterek, komisyonun kararına katılmadıklarını ifade etti.

Toplantının gündeminde yer alan diğer konulardan biri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yargı süreciydi. BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, İmamoğlu’nun yargı sürecini eleştirerek, CHP’nin tarihine dair hatırlatmalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar ise Çağlayan'ı kınayarak, partinin tarihsel duruşunun her daim demokrasi yanlısı olduğunu savundu.

Bahçelievler Park Tahsisi İptal Edildi

Söz konusu toplantıda, Bahçelievler'deki parkların tahsisi de gündeme geldi. Kaynar, parkın tahsisinin iptal edilmesini eleştirirken, Gencay Özcan ise bu durumun Bahçelievlerli vatandaşlar için bir hizmet olduğunu savundu. Nihayetinde, yapılan oylamada tahsis iptali oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu gelişmeler, İBB Meclisi'nde tartışmalı bir oturumda yaşandığı bir dönemin göstergesi olarak kayıtlara geçti.