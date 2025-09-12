İBB Meclisi'nde Toplu Ulaşıma %30 Zam: AK Parti'den Sert Tepki

İBB Meclisi'nde Toplu Ulaşıma Yüzde 30 Zam ve AK Parti'nin Tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Oturumda, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur ile taksi ve okul servislerine ilişkin yüzde 30 civarındaki zam teklifleri görüşüldü.

AK Parti'den 'Gerekçe Yok' Tepkisi

AK Parti'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Üyesi Abdurrahim Güneşdoğdu, söz konusu artışın gerekçesinin bulunmadığını belirterek, 'Toplu ulaşıma bu yılın ocak ayında enflasyonun üzerinde yüzde 35 zam yapıldı' dedi. Güneşdoğdu, teklifle İstanbul halkına ağır bir külfet getirileceğini vurgulayarak şunları söyledi:

'Şimdi bu aşamada yeniden zam yapılmasını gerektiren herhangi bir neden, herhangi bir matematiksel veri, ekonomik gerekçe olmadığı halde bu gelen zam teklifinin İstanbul halkına ağır bir külfet olacağını düşünüyoruz.'

Güneşdoğdu ayrıca hizmet kalemlerine 2019'dan bu yana yapılan zamları örnek göstererek, 'Su 4 lirayken bugün en düşük birim fiyatı 50 lira' ve 'Şimdi 2,6 lira olan bir şeyi bugün 35 lira yapmak istiyoruz' ifadelerini kullandı. Teklifle ulaşımda elektronik tam bilet ücretinin 2024 Haziran ayında 17,70 lira iken bugün 35 liraya çıkarılmasının öngörüldüğünü aktardı.

Güneşdoğdu sözlerini, 'Buradaki Meclis üyelerinin vicdanına sesleniyorum. Bu zam aşırı derecede fahiş, haksız, İstanbul'da çok olumsuz sonuçlar oluşturabilecek nitelikte. Biz, bu tekliften geri dönülmesini talep ediyoruz. Muhalefet şerhimizi de bildiriyoruz.' şeklinde sürdürdü.

CHP'li Yetkililer: Yetki Değişti, Maliyetler Artıyor

CHP'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Mustafa Karaoğlu, 2006'da kurulan UKOME yapısının 2020'de değiştiğini, Danıştay'ın bu yılın haziran ayında verdiği kararla UKOME'deki ücret tarifelerini belirleme yetkisinin İBB Meclisi'ne geçtiğini hatırlattı. Karaoğlu, UKOME'deki oy çokluğu nedeniyle geçmişte istenilen artışların yapılamadığını belirtti.

Karaoğlu ayrıca, mevcut bilet ve ücret tarifelerinin yarattığı maliyet yükleri nedeniyle akaryakıt, elektrik, döviz kuru ve ithal yedek parça gibi alanlardaki artışların ücret tarifelerine yansıtılmasının elzem olduğunu söyledi.

Güneşdoğdu ise UKOME üyelerine yönelik olarak 'UKOME üyelerinin geçmiş yıllarda kimlerden oluştuğunu bilmiyorum ama hepsine bir teşekkür borçlu olduğumuzu anladım. Çünkü oradaki arkadaşlar direnmese demek ki bugün İETT bilet ücretinde 35 lirayı değil de 70 lirayı konuşacaktık.' ifadelerini kullandı.

CHP ve AK Parti Arasında Ekonomi Tartışması

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, zamların ekonomik gerçeklikle ilgili olduğunu savunarak toplu ulaşımın sübvanse edildiğini aktardı. Özcan, 'Bu senenin ilk 9 ayı itibarıyla İBB, yatırıma aktardığı kaynağın yaklaşık yüzde 9'u yani 30 milyar lirası ulaşıma sübvanse olarak verildi' dedi ve örnekleyerek, 'Siz 27 liraya bir bilet alıyorsunuz. Bu yolculuğun asıl maliyeti örneğin 100 lira... Siz 27 lira verirseniz ben üstüne 70 lirayı İBB olarak tamamlarım.' ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar ise CHP'nin 2019'da verdiği vaatleri hatırlatarak, '2019'da bir otobüs bileti 2,69 liraydı, bugün 35 lira oldu. 2019'da bir metreküp su, en düşük tarifede 4 liraydı, bugün 50 lira. Her ay da zam geliyor.' diye konuştu.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da CHP'yi eleştirerek, 'İBB tarihinde en fazla zammı siz yaptınız' dedi. Türkyılmaz, akaryakıt fiyatları ile İBB'nin uyguladığı zam arasındaki oranları aktararak, 'Akaryakıt yüzde 715 artmış, siz yüzde 938 zam yapmışsınız' ifadesini kullandı.

Meclis Kararı

Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ ise zamın bir ihtiyaç gereksinimi olduğunu belirterek, '9 aydır zam yapılmamış, aşikar. Biz, bir zam yapmışsak sizin de dediğiniz gibi karşılığını vatandaş görecektir, oylayacaktır.' dedi.

Sonuç olarak, kentteki toplu ulaşım ile taksi ve okul servislerine ilişkin 'Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi' başlıklı gündem maddesi, AK Parti'nin 'hayır' oylarına karşılık CHP grubunun oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.