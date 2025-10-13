İBB Meclisi'nde Ulaşım ve İSPARK Zammı Öngören Maddeler Komisyonlara Sevk Edildi

İBB Meclisi'nde çok sayıda kalemde zam öngören maddeler komisyonlara sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, ulaşımdan kültür-sanata, çevre ve kent ekonomisine dek pek çok alanda zammı öngören gündem maddeleri ilgili komisyonlara gönderildi.

Toplantı ve gündem

İBB Meclisi Ekim Ayı Toplantıları'nın birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında gerçekleştirildi. Oturumda soru önergeleri verildi ve gündem dışı konuşmalar yapıldı; ayrıca zam öngören maddeler ilgili komisyonlara sevk edildi.

Hangi kalemler değerlendirilecek?

Sevk edilen maddeler arasında otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servisleri başta olmak üzere; İSPARK otoparkları, kreşler, spor alanları ve tiyatro, konser ve sinema biletleri gibi kültür-sanat hizmetleri ile kent ekonomisini ilgilendiren birçok kalem yer alıyor.

Komisyon süreci ve sonraki adım

Söz konusu maddeler öncelikle Tarife Komisyonu, Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu başta olmak üzere ilgili komisyonlara sevk edildi. Komisyonların çalışmalarını tamamlamasının ardından bu gündem maddelerinin ilerleyen günlerde yapılacak İBB Meclisi oturumunda görüşülmesi bekleniyor.

