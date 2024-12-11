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İBB Meclisi'nden Sivil Toplum Kuruluşlarına Tahsis İptali Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri Derneği'ne yapılan taşınmaz tahsislerini iptal etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 17:40
İBB Meclisi'nden Sivil Toplum Kuruluşlarına Tahsis İptali Kararı

İBB Meclisi'nden Tahsis İptali

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, önemli bir karara imza atarak İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri Derneği'ne yapılan taşınmaz tahsislerini iptal etti. AK Parti'li Meclis üyelerinin karşı oylarına rağmen, oy çokluğuyla alınan bu karar, sivil toplum kuruluşları için kritik bir dönüm noktası oldu.

Toplantıya Genel Bakış

İBB Meclisi'nin aralık ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, mülkiyeti İBB'ye ait Pendik'teki taşınmazın, 2013 yılında İlim Yayma Cemiyeti'ne 25 yıl süreyle bedelsiz olarak yapılan tahsisi gündeme alındı. Tahsis iptali teklifi, hukuk ve altyapı komisyonlarından gelen AK Parti'li üyelerin muhalefetine rağmen mecliste kabul edildi.

İptal Edilen Tahsisler

AK Parti'li üyelerin tahsis iptali hakkında yaptığı şerhte, İlim Yayma Cemiyeti'nin kamu yararına hizmet eden bir kuruluş olduğu vurgulandı. Meclis, bu taşınmazın kamu hizmetine yönelik faaliyetlerde kullanılmakta olduğunu belirtti. Ancak oylamada, tahsis iptal kararları, yine AK Parti’li üyelerin muhalefetine rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca, 2017 yılında İlim Yayma Vakfı'na ve 2019 yılında Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bedelsiz olarak yapılan diğer tahsislerin iptali de meclis gündemindeydi. Bu iptallerde de benzer bir süreç izlenerek, kararlar oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeni Öneriler

Meclisteki oylamaların yanı sıra, Eyüpsultan'da mülkiyeti İBB'ye ait bir taşınmazın 5 yıl süreyle bedelsiz olarak Eyüpsultan Belediyesine tahsis edilmesi önerisi de görüşüldü ve bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.

Bu gelişmeler, İstanbul’un sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen işbirliklerinde önemli bir değişimi işaret ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri Derneğine...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri Derneğine yapılan taşınmazların tahsisleri, AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla iptal edildi. İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ (arka ortada) başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri Derneğine...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri Derneğine yapılan taşınmazların tahsisleri, AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla iptal edildi. İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ (arka ortada) başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

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