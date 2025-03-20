İBB Meclisi'nden Yolsuzluk Soruşturması Üzerine Eleştiriler

İBB Meclisi AK Parti Grubu Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 22:13
İBB Meclisi'nden Yolsuzluk Soruşturması Üzerine Eleştiriler

İBB Meclisi'nde Sert Eleştiriler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB yönetimini eleştirerek önemli açıklamalarda bulundu.

Türkyılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Türkyılmaz, İstanbul’un siyasi çıkarlar için bir reklam ajansına dönüştürüldüğünü belirtti.

Tasarruflar ve Gelecek Üzerine Eleştiriler

2019'dan bu yana gündemde tuttukları konulara dikkat çeken Türkyılmaz, "Kürsülerde söyledik, Meclis'te sorduk, raporlarla açıkladık, öneriler sunduk. Sosyal medyadan yüzlerce soru yönelttik ancak hiçbir şey değişmedi" dedi.

Türkyılmaz, "İstanbul'u siyasi ikbaliniz için bir reklam ajansına çevirdiniz. Kaynaklarını siyasetin finansmanı için harcadınız. Makamlarınızda şehrin geleceğini değil, kendi geleceğinizi planladınız" ifadesini kullandı.

Asli Sorumluluklardan Kaçış

Eleştirilerine devam eden Türkyılmaz, göz boyayan projelerle şehrin asli sorumluluklarının ihmal edildiğini dile getirdi. "Ne deprem ne ulaşım ne altyapı ne çevre… Hiçbiri umurunuzda olmadı. Verdiğiniz sözlerin yanına bile yaklaşmadınız" dedi.

Sonuç ve Gelecek Vizyonu

Türkyılmaz, İstanbul'un kaybettiklerinin artık daha yüksek sesle dile getirileceğini vurguladı. "Kirli propagandanızla milleti aldatmanıza izin vermeyeceğiz. Biz buradayız. Daha güçlü, daha kararlı. İstanbul’un hakkını sonuna kadar savunacağız. İstanbul sahipsiz değil" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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