İBB Meclisi Olağanüstü Toplantısı İptal Edildi

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılması sonrası Valilik kararı ile olağanüstü toplantısını iptal etti.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 21:43
İBB Meclisi Olağanüstü Toplantısı İptal Edildi

İBB Meclisi Olağanüstü Toplantısı İptal Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin yarın yapılması planlanan olağanüstü toplantısı iptal edildi. Bunun nedeni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve valiliğin toplantı takvimine dair yeni açıklamaları oldu.

Valilikten Gelen Açıklama

İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılması üzerine, İBB Belediye Meclisi’nin başkan vekili seçimi için yeni bir toplantı tarihine karar verdi. Bu nedenle, yarın yapılması planlanan olağanüstü meclis toplantısı iptal edildi.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan tarafından meclis üyelerine gönderilen yazıda, 24 Mart Pazartesi günü saat 10:00'da Fatih Saraçhane'deki Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacağı bildirilen olağanüstü toplantının iptal edildiği, 26 Mart Çarşamba günü saat 13:00'te başkan vekilliği seçiminin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Bu gelişmeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde devam eden yolsuzluk ve terör soruşturmalarının gölgesinde yaşanıyor. Kamuoyunun dikkatle takip ettiği bu süreç, İBB'nin geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

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