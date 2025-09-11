İBB Meclisi SGK'ye 23 Taşınmaz Devrini Oy Birliğiyle Onayladı

İBB Meclisi SGK'ye 23 taşınmazın devrini kabul etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, belediyeye ait 23 taşınmazın İBB'nin, bağlı kuruluşların ve iştiraklerin prim borçlarına mahsuben Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) devrine ilişkin öneriyi oy birliğiyle kabul etti.

Toplantı ve gündem

Meclisin eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Görüşülen gündem maddesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 41. maddesi uyarınca, prim borçlarının ödenmesi amacıyla taşınmazların SGK'ye satışının/devrinin yapılmasına ilişkindir.

AK Parti'nin eleştirileri ve mali rakamlar

AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz, İBB bütçesinin son olarak 59 milyar TL açık verdiğini, 2024 yılı itibariyle belediyenin borcunun 215 milyar TL olarak belirlendiğini ve İSKİ, İETT gibi bağlı kuruluşlar dahil edildiğinde borç toplamının 264 milyar TL'yi bulduğunu söyledi. Yılmaz, bu borcun artarak devam ettiğini belirterek, merkezi idare desteği ve taşınmaz satış gelirlerine rağmen ne borçta azalma ne de hizmette artış görüldüğünü savundu.

Bayrampaşa örneği ve eleştiriler

Yılmaz, devredilen 23 taşınmazdan birinin Bayrampaşa'da, Necip Fazıl Kültür Merkezinin bulunduğu yerde olduğunu; burada AK Parti döneminde Bayrampaşa Belediyesi tarafından yapılan yapıda Bilgi Evi ve İlim Yayma Cemiyeti'nin faaliyet gösterdiğini anlattı. Yılmaz, ilgili kurumun gençlere Kur'an-ı Kerim eğitimi ile fen dersleri verdiğini belirterek, CHP'ye geçiş sonrası ortak hizmet protokolünün iptal edildiğini ve bu hizmetin neden sonlandırıldığını sordu. "İBB yönetimi kendi açmış olduğu gedikleri kapatmak adına bu kurum ve taşınmazları yama olarak kullanıyor" ifadelerini kullandı.

CHP ve diğer meclis üyelerinin görüşleri

CHP'li Meclis Üyesi Batuhan Ersoy ise maddenin geldiği gibi oylanmasını talep etti. AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar da parti olarak belediyenin taşınmazlarının SGK ve vergi borçlarına mahsup edilmesine genel bir itirazları olmadığını söyledi; ancak bu uygulamanın partilerce farklı gündemlerle kamuoyuna sunulmasını eleştirdi.

Kaynar, SGK'ye devredilen taşınmazlar arasında yer alan, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki 3355 ada 1 parsel hakkında daha önce dört defa satış talebi geldiğini ve kendisinin buna itiraz ettiğini belirtti. Parseldeki 20 yaşını aşkın çam ağaçlarının halkın kullanımında olduğuna dikkat çekerek, "Burayı bu işin kapsamından çıkartın... Eğer burayı heba ediyorsanız da çıkıp burada ağaç hassasiyetinden, yeşilden, doğadan bahsetmeyin" diye konuştu.

Oylama ve sonuç

Yapılan oylamada, ilgili madde oybirliğiyle kabul edildi ve taşınmazların SGK'ye devrine ilişkin karar Meclisten geçti.