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İBB Meclisi, Taşınmaz Satışlarına Onay Verdi

İBB Meclisi, çeşitli ilçelerdeki belediyeye ait mülklerin satışına onay verirken, bazı taşınmazların iadesi kararlaştırıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 19:25
İBB Meclisi, Taşınmaz Satışlarına Onay Verdi

İBB Meclisi Taşınmaz Satışlarını Onayladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, çeşitli ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait bazı parsel ve hisselerin satışına onay vererek önemli bir karar aldı. Meclisin üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan’ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Satış Talepleri Oy Birliğiyle Geçti

Mecliste, İBB Emlak Müdürlüğü tarafından sunulan teklif doğrultusunda Ataşehir, Beyoğlu, Fatih, Eyüpsultan, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Pendik, Sarıyer, Şişli, Tuzla ve Üsküdar ilçelerindeki mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların satışı için gerekli onay verildi. Bu talepler, oy birliğiyle kabul edildi.

Pendik ve Şişli Mahallelerinde Taşınmaz İadesi

Toplantıda ayrıca, Pendik ve Şişli'ye bağlı bazı mahallelerdeki taşınmazların iadesi kararlaştırıldı. Ancak, Pendik ve Şişli'deki diğer taşınmazların satışı konusunda AK Parti’li meclis üyeleri şerh düşerek farklı ilçelerde bulunan taşınmazların tek dosyada değerlendirilmesinin mümkün olmadığını belirttiler. Her bir taşınmaz için ayrı ayrı değerlendirme yapılmasını talep ettiler.

AK Parti Üyesinden Eleştiriler

AK Parti’li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde 3 milyon 294 bin metrekare taşınmazın satıldığını ve bu süreçte kamuoyunun bu satışların nereye gittiğini sorguladığını ifade etti. Kazancın İstanbul'un yararına değil, kişisel çıkarlar için harcandığını öne sürdü.

CHP'den Cevap: Satışlar Talep Üzerine Yapıldı

Buna karşılık söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı ve CHP’li Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi, satılan taşınmazların genellikle işgalli alanlar olduğunu ve bu satışların vatandaşların talebi doğrultusunda gerçekleştiğini dile getirdi. Ayrıca, satışlardan elde edilen gelirle Kent Lokantaları'nda 40 liraya yemek verildiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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