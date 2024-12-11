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İBB Meclisi, Taşınmaz Satışlarına Onay Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, çeşitli ilçelerdeki taşınmazların satışını onayladı ve bazı taşınmazların iadesine karar verdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 17:27
İBB Meclisi, Taşınmaz Satışlarına Onay Verdi

Belediye Taşınmazlarının Satışı Onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, farklı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait bazı parsel ve hisselerin satışına onay verdi. Meclis toplantısı, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Satış Talepleri

Toplantıda, Emlak Müdürlüğü tarafından sunulan teklif doğrultusunda Adalar, Bağcılar, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Kartal, Pendik ve Şişli ilçelerindeki mülkiyete ait parsel ve hisselerin satışı için onay alındı. Bu taleplerin onaylanması, meclis üyeleri arasında tartışmalara yol açtı.

İade Kararları ve Şerhler

Öte yandan, Beyoğlu, Pendik ve Kağıthane ilçelerine bağlı bazı mahallelerdeki taşınmazların iadesi kararlaştırıldı. Ancak, AK Parti'li meclis üyeleri, Beyoğlu, Pendik ve Kağıthane'deki başka taşınmazların satışına şerh koyarak, her bir taşınmazın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirttiler. Şerhte, deprem kuşağında yer alan bölgelerde kentsel dönüşüm ve riskli yapıların tasfiyesi gerekliliğine dikkat çekildi.

Borç ve Hizmet Üretimi Üzerine Eleştiriler

Taşınmaz satışlarıyla ilgili düşüncelerini ifade eden AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, "İBB elinde neyi var neyi yok satıyor ama buna rağmen hem borçları artıyor hem de hizmet üretemiyor. Hizmet üretmediği halde borcu artan tek kuruluş İBB'dir." ifadelerini kullandı. Hukuk Komisyonu Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi ise, işgalli ve vatandaş talebiyle taşınmazların satışının gerçekleştiğini belirtti.

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