İBB Meclisinde Esenyurt Belediye Süreci Gündeme Geldi

İBB Meclisi Toplantısında Esenyurt Süreci Tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili süreci ele aldı. Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında yapılan toplantı, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Yangınlar ve Güvenlik Üzerine Vurgular

Mecliste gündem dışı konuşma yapan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İstanbul'da gündemin artık konfor değil güvenlik olduğunu belirtti. Özellikle sabah saatlerinde Yenikapı metro istasyonunda meydana gelen yangına dikkat çeken Türkyılmaz, İstanbullulara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkyılmaz, "Arzu ederdik ki yürütmeye çalıştığınız siyaset gemisine harcadığınız emeğin ve zamanın binde birini yürüyen merdivenlere harcasaydınız, belki bunlar yaşanmazdı." dedi.

Ahmet Özer ile İlgili Suçlamalar

Özer'in tutuklanma sürecine de değinen Türkyılmaz, eser sürecinin siyasi nedenlerle yürütüldüğünü savundu. "(Telefon kayıtları) Teröristlerle 694 kez görüşmüş belediye başkanınızın bu görüşmelerin gerekçelerini açıklayacak biri var mı aranızda?" diyerek CHP'ye sert eleştirilerde bulundu.

Türkyılmaz, "DEM'li bir ismi CHP'li diye millete yutturmaya çalıştılar. İşte bu yüzden bu kadar sancı çekiyorlar." diyerek Esenyurt sürecine ışık tuttu.

CHP'li Kösedağı'ndan Eleştiriler

CHP’li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı, Esenyurt süreci ile ilgili konuşarak, Ahmet Özer'in uzaklaştırılmasının doğru olmadığını savundu. Özer'in tutuklanmasının ardından ortaya çıkan durumun eleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Toplu Taşıma Sorunları Gündemde

Ayrıca, AK Parti'li Meclis Üyesi Eyüp Uyanık, İstanbul'da toplu taşıma hizmetlerindeki sorunlara dikkat çekti. Metrobüs ve belediye otobüslerindeki yangın ve arıza vakalarının arttığını söyleyen Uyanık, İBB yönetiminin bu sorunlara karşı yetersiz kaldığını vurguladı.

Uyanık, soru önergesinde İstanbul'da son bir yılda metrobüs ve belediye otobüslerinde meydana gelen yangın ve arızaların sayısını ve nedenlerini sordu. Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.