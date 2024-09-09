İBB Meclisinde Vaniköy'deki Kaçak İnşaat Krizi Tartışıldı

Vaniköy'deki Kaçak İnşaat Tartışmaları

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde gerçekleştirilen izinsiz inşaat faaliyetlerini masaya yatırdı. Meclisteki tartışmaya AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul damga vurdu.

Olayın Boyutu ve İddialar

Okul, Vaniköy'deki kaçak inşaat konusunun "basit bir olay olmadığını" belirterek, "Burada büyük bir suiistimal var" dedi. Özellikle, yapılan inşaatın izninin yalnızca basit onarım amacıyla alındığını ve bu belgeyle 7 bina yapıldığını vurguladı. Okul, “Boğaz’ı korumakla yükümlü olan Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne bağlı bürokratların da burada sorumluluğu bulunduğunu” ifade etti.

Hayvan Hakları Üzerine Eleştiriler

Okul, İBB'nin sahipsiz hayvanlar için önceki dönemde devrettiği bakım evleri ve kısırlaştırma rakamlarını karşılaştırarak, mevcut yönetimin yetersiz kaldığını savundu. “2019 yılında devrettiğimiz yedi hayvan bakım evinden ne yaptınız? Sıfır!” dedi.

Paris Programı ve Sponsorluk Soruları

Okul, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Paris programı hakkında kamuoyuna yeterince bilgi verilmediğini belirterek, “Sponsorlar kimdir açıklanmıyor?” diyerek sorular sordu. İBB Sporkorunlaştırma cihazlarından veya bağışlardan yararlanılıp yararlanmadığını sorguladı.

Öğrencilere Yüzde 50 İndirim Sorunu

İBB'nin 30 yaş üzeri öğrenci indirimini iptal etmesine de değinen Okul, bu durumun adaletli olmadığını vurguladı. CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, bu indirimlerin %10’a düşürüldüğünü hatırlatarak, sistemdeki değişikliklerin gerekli olmadığını belirtti.

Vaniköy'deki İzinli İnşaat Süreci

Sakalar, Vaniköy'deki inşaatın başlamasıyla ilgili süreçteki gecikmelere dikkat çekti, "CİMER’e başvuru 30 Haziran’da yapılmış ama Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne varması 14 Ağustos’u bulmuş. Neyse ki, müdürlük canlı bir durum oluşturdu ve hemen harekete geçti" şeklinde konuştu.

Sorunların Çözümü için Çağrı

Okul, "Sorumluların bu süreci aydınlatması ve İstanbul’un geleceği için gerekli önlemleri alması gerekiyor" diyerek meclisteki tüm arkadaşlarına çağrıda bulundu. Vaniköy'deki kaçak inşaatın yargıya taşınmasını önerdi ve bu krizin çözümünün önemini vurguladı.