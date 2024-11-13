İBB Meclisinde 'Yenidoğan Çetesi' Tartışmaları Alevlendi

İBB Meclisi'nde Yenidoğan Çetesi Tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, 'yenidoğan çetesi'ne yönelik açılan davanın sanığı eski CHP'li Meclis Üyesi ve İBB Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı Ahmet Atilla Yılmaz, tartışmaların merkezine yerleşti. Kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Bahadır'ın Sert Çıkışı

Toplantıda gündem dışı konuşma yapan Bahçelievler Belediye Başkanı ve AK Parti'li Meclis Üyesi Hakan Bahadır, 'yenidoğan çetesi' davasını gündeme getirerek, Türkiye'de anayasanın ve kanunların geçerli olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığı'nın durumu takip ettiğini ifade eden Bahadır, "Kim bebek katili olmuşsa gereğinin yapılacağı konusunda endişeniz olmasın" dedi.

CHP grubundan gelen itirazlara yanıt veren Bahadır, Ahmet Atilla Yılmaz'ın mecliste neden yer almadığını sordu. Bu esnada, Meclis 1. Başkanvekili Aslan, Bahadır'ın mikrofonunu kapatınca, AK Parti grubu tepkisini gösterdi.

Bahadır, konuşmasına devam ederek, "O çetenin içinde olan meclis üyeniz nerede? CHP'nin bahsettiği o doktor meclis üyesi nerede?" ifadelerini kullandı.

CHP’den Yanıt Gecikmedi

Bu konuyla ilgili söz alan CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, "Yenidoğan çetesi hepimizin içini yaktı. Hükümetten beklentimiz, bu çetenin ve bu bebeklerin hayatına kastedenlerin hepsinin ortaya çıkarılması ve en büyük cezanın verilmesidir" diye konuştu.

Sakalar, Ahmet Atilla Yılmaz'ın partiden istifa ettiğini belirterek, "Dolayısıyla şu anda bağımsız meclis üyesidir. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde sürmesi için, CHP'ye zarar gelmemesi adına kendisi açıklama yaparak istifa etmiştir" dedi. Ayrıca, suçlamalara rağmen adil bir yargılamanın yapılmasını istediklerini yineledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.