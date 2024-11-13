DOLAR
34,34 0,12%
EURO
36,41 0,35%
ALTIN
2.870,04 0,08%
BITCOIN
3.171.787,8 -3,11%

İBB Meclisinde 'Yenidoğan Çetesi' Tartışmaları Alevlendi

İBB Meclisi'nde, 'yenidoğan çetesi' davasının sanığı Ahmet Atilla Yılmaz'ın durumu tartışıldı. Hakan Bahadır, CHP'li üyenin nerede olduğunu sordu.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 18:16
İBB Meclisinde 'Yenidoğan Çetesi' Tartışmaları Alevlendi

İBB Meclisi'nde Yenidoğan Çetesi Tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, 'yenidoğan çetesi'ne yönelik açılan davanın sanığı eski CHP'li Meclis Üyesi ve İBB Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı Ahmet Atilla Yılmaz, tartışmaların merkezine yerleşti. Kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Bahadır'ın Sert Çıkışı

Toplantıda gündem dışı konuşma yapan Bahçelievler Belediye Başkanı ve AK Parti'li Meclis Üyesi Hakan Bahadır, 'yenidoğan çetesi' davasını gündeme getirerek, Türkiye'de anayasanın ve kanunların geçerli olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığı'nın durumu takip ettiğini ifade eden Bahadır, "Kim bebek katili olmuşsa gereğinin yapılacağı konusunda endişeniz olmasın" dedi.

CHP grubundan gelen itirazlara yanıt veren Bahadır, Ahmet Atilla Yılmaz'ın mecliste neden yer almadığını sordu. Bu esnada, Meclis 1. Başkanvekili Aslan, Bahadır'ın mikrofonunu kapatınca, AK Parti grubu tepkisini gösterdi.

Bahadır, konuşmasına devam ederek, "O çetenin içinde olan meclis üyeniz nerede? CHP'nin bahsettiği o doktor meclis üyesi nerede?" ifadelerini kullandı.

CHP’den Yanıt Gecikmedi

Bu konuyla ilgili söz alan CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, "Yenidoğan çetesi hepimizin içini yaktı. Hükümetten beklentimiz, bu çetenin ve bu bebeklerin hayatına kastedenlerin hepsinin ortaya çıkarılması ve en büyük cezanın verilmesidir" diye konuştu.

Sakalar, Ahmet Atilla Yılmaz'ın partiden istifa ettiğini belirterek, "Dolayısıyla şu anda bağımsız meclis üyesidir. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde sürmesi için, CHP'ye zarar gelmemesi adına kendisi açıklama yaparak istifa etmiştir" dedi. Ayrıca, suçlamalara rağmen adil bir yargılamanın yapılmasını istediklerini yineledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi
2
Rusya, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile İşbirliğini Güçlendiriyor
3
Kılıç ve Jones, Türkiye-ABD Ticari İlişkilerini Görüştü
4
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nuri Demirağ'ı Anma Mesajı Yayınladı
5
İBB Meclisinde 'Yenidoğan Çetesi' Tartışmaları Alevlendi
6
Almanya'da Merz, AfD ile İşbirliği Yapmayacağını Açıkladı
7
Bingöl'de Kent Park Projesi İçin Protokol İmzalandı

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak