İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun Gözaltına Alındı

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. O anlar kameralarla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:58
İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun Gözaltına Alındı

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un Gözaltı Anları Kameralara Yansıdı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Gözaltı anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Soruşturma Kapsamında Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli, çok sayıda suçlamayla karşı karşıya. Suçlamalar arasında "suç örgütü yönetici olmak", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi ağır maddeler yer alıyor.

Gözaltına alınma anları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Ongun’un evine gitmesiyle başlangıç gösterdi. Ongun’un avukatıyla birlikte kapıyı açması ve ekiplerin Ongun’a bilgi vermesi, kayıtlara geçti.

Gözaltında Bulunan Şüpheli Sayısı 87

Bu yolsuzluk soruşturması dahilinde, İBB Başkanı İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplamda 83 şüpheli gözaltına alınırken, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurtdışında tespit edildiği bildirildi.

Öte yandan, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçlamasıyla yürütülen başka bir soruşturmada, yine İmamoğlu’nun da bulunduğu 7 şüpheliden 4’ünün gözaltına alındığı, 3’ünün ise firari olduğu belirlendi.

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