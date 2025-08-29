İBB'nin 2 Eylül Taksi İhalesine Tepki: Fahrettin Can'dan Sert Eleştiri

İstanbul taksi esnafı, dijital uygulama tabanlı sisteme 150 yeni araç eklenmesine karşı

İstanbul'da hizmet veren taksi esnafı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) dijital uygulama tabanlı taksi sistemine 150 yeni aracın dahil edilmesi için 2 Eylül'de düzenleneceği duyurulan ihaleye tepki gösterdi.

İstanbul Taksi Sahipleri Derneği ve İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, yaptığı yazılı açıklamada, İBB'nin 12 Haziran'da açtığı taksi plaka ihalesine İstanbul'da yalnızca 9 kişinin katılmasının tesadüf olmadığını belirtti.

Can, yıllarca emek verilerek edinilmiş taksi plakalarının "teneke" şeklinde itibarsızlaştırıldığını söyleyerek, "Taksi plaka ihalesinden gelecek para, İBB'nin özel halk otobüslerine borcunu kapatabilmesi için bir umut kapısı haline getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Başkan Can, 9+1 koltuklu turizm taşıma adı altında minibüslere yol belgesi verilerek korsan taşımacılığın meşrulaştırıldığını, bu durumun taksi sayısını aşan bir korsan araç düzenine yol açtığını savundu. Can, açıklamasında şunları kaydetti:

"Özel araçlarla korsan taşımacılık yapanların reklamlarının İstanbul'un cadde ve sokaklarında sergilenmesine izin vererek, taksiciyi kurda, kuşa yem etmişlerdir. Şimdi ise reklam şirketlerine büyük paralar ödeyerek aplikasyon kullanma dayatmalı ve 29 yıl kiralık plaka ihalesi köpürtülmek istenmektedir. Maksat İstanbulluya hizmet değil ranttır. İstanbul'a getirilmek istenen bu sistem Türkiye'nin hiçbir yerinde mevcut değildir. İstanbul'da korsan bitirilmediği sürece taksi sayısında artış yapılması ekonomik kriz içindeki mevcut taksi esnafının mağduriyetinin artmasına sebep olacaktır."

Can, İstanbul'da esas sorunun taksi sayısı değil, yüzde 85'lere varan ve İBB'nin çözüm bulamadığı trafik yoğunluğu olduğunu da vurguladı.

2 Eylül'de yapılması planlanan ihaleye ilişkin Can, "Yıllardır kara propagandayla yıpratılan ve yoksulluk sınırının altına itilen, hakları korunmayan taksici esnafının 2 Eylül'de yapılacağı duyurulan plaka ihalesine de ilgi göstermemesi kaçınılmazdır. Mağdur edilen taksicinin yanında duran İstanbullu da bu haksızlığa sessiz kalmayacak, güvenmediği İBB yönetiminin ihale çağrılarına itibar etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.