DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,15 -0,01%
ALTIN
4.558,9 -1,14%
BITCOIN
4.464.347,3 3,06%

İBB'nin 2 Eylül Taksi İhalesine Tepki: Fahrettin Can'dan Sert Eleştiri

İstanbul taksi esnafı, İBB'nin dijital sisteme 150 yeni araç ekleme ve 2 Eylül ihalesine, Fahrettin Can liderliğinde tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 18:04
İBB'nin 2 Eylül Taksi İhalesine Tepki: Fahrettin Can'dan Sert Eleştiri

İBB'nin 2 Eylül Taksi İhalesine Tepki: Fahrettin Can'dan Sert Eleştiri

İstanbul taksi esnafı, dijital uygulama tabanlı sisteme 150 yeni araç eklenmesine karşı

İstanbul'da hizmet veren taksi esnafı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) dijital uygulama tabanlı taksi sistemine 150 yeni aracın dahil edilmesi için 2 Eylül'de düzenleneceği duyurulan ihaleye tepki gösterdi.

İstanbul Taksi Sahipleri Derneği ve İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, yaptığı yazılı açıklamada, İBB'nin 12 Haziran'da açtığı taksi plaka ihalesine İstanbul'da yalnızca 9 kişinin katılmasının tesadüf olmadığını belirtti.

Can, yıllarca emek verilerek edinilmiş taksi plakalarının "teneke" şeklinde itibarsızlaştırıldığını söyleyerek, "Taksi plaka ihalesinden gelecek para, İBB'nin özel halk otobüslerine borcunu kapatabilmesi için bir umut kapısı haline getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Başkan Can, 9+1 koltuklu turizm taşıma adı altında minibüslere yol belgesi verilerek korsan taşımacılığın meşrulaştırıldığını, bu durumun taksi sayısını aşan bir korsan araç düzenine yol açtığını savundu. Can, açıklamasında şunları kaydetti:

"Özel araçlarla korsan taşımacılık yapanların reklamlarının İstanbul'un cadde ve sokaklarında sergilenmesine izin vererek, taksiciyi kurda, kuşa yem etmişlerdir. Şimdi ise reklam şirketlerine büyük paralar ödeyerek aplikasyon kullanma dayatmalı ve 29 yıl kiralık plaka ihalesi köpürtülmek istenmektedir. Maksat İstanbulluya hizmet değil ranttır. İstanbul'a getirilmek istenen bu sistem Türkiye'nin hiçbir yerinde mevcut değildir. İstanbul'da korsan bitirilmediği sürece taksi sayısında artış yapılması ekonomik kriz içindeki mevcut taksi esnafının mağduriyetinin artmasına sebep olacaktır."

Can, İstanbul'da esas sorunun taksi sayısı değil, yüzde 85'lere varan ve İBB'nin çözüm bulamadığı trafik yoğunluğu olduğunu da vurguladı.

2 Eylül'de yapılması planlanan ihaleye ilişkin Can, "Yıllardır kara propagandayla yıpratılan ve yoksulluk sınırının altına itilen, hakları korunmayan taksici esnafının 2 Eylül'de yapılacağı duyurulan plaka ihalesine de ilgi göstermemesi kaçınılmazdır. Mağdur edilen taksicinin yanında duran İstanbullu da bu haksızlığa sessiz kalmayacak, güvenmediği İBB yönetiminin ihale çağrılarına itibar etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Midibüs Şoförü Rahatsızlanan Yolcusunu Hastaneye Yetiştirdi
2
Adana'da çöpe atılan altınlar polis çalışmasıyla bulundu
3
Denizli Buldan'da Orman Yangını Yeniden Başladı
4
2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
5
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
6
Temyiz Mahkemesi: Epping Otelinde Sığınmacılar Kalabilir
7
Sındırgı'da Depremzedelere AFAD'dan 16 Konteynerli Geçici Çarşı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı