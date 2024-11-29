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İBB'nin Arnavutköy-Sultangazi Yolundaki Çalışmalar Trafik Kargaşasına Neden Oldu

Arnavutköy-Sultangazi yolunda İBB'nin gerçekleştirdiği çalışmalar, uzun araç kuyruklarına ve yoğun trafik sıkışıklığına yol açtı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 01:08
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 01:08
İBB'nin Arnavutköy-Sultangazi Yolundaki Çalışmalar Trafik Kargaşasına Neden Oldu

İstanbul'da Trafik Çilesi Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Arnavutköy-Sultangazi yolunda gerçekleştirdiği yol çalışması ile birlikte bölgedeki trafik akışını durma noktasına getirdi. Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy istikametinde yapılan düzenlemeler sonucu yolun tek şeride düşürülmesi, kilometrelerce uzanan araç kuyruğuna neden oldu.

Sürücüler Tepkili

Uzun bekleyiş sebebiyle, birçok sürücü klakson çalarak tepkilerini dile getirdi. Hatta zaman zaman ambulansların bile ilerlemekte güçlük çektiği gözlemlendi. Bu durum, trafikteki yoğunluğu daha da arttırdı.

Vatandaşlar Yaya Olarak İlerledi

Bazı yolcular, otobüs ve minibüslerden inerek yola yaya devam etmeyi tercih etti. Durum, sosyal medya platformlarında da geniş yankı buldu; pek çok vatandaş, karşılaştıkları zor anları fotoğraf ve video ile paylaşarak durumu protesto etti.

İBB’nin çalışma takvimi hakkında bir açıklama yapılmadığı için sürücüler ve yolcular, belirsizlik içinde beklemek zorunda kaldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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