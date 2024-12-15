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İBB, Sayıştay Raporundaki Kayıp Araç Farkını 'Sistemsel Eksiklik' Olarak Açıkladı

İBB, Sayıştay tarafından bildirilen 1137 araçlık farkın kayıptan değil, sistemsel eksikliklerden kaynaklandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 17:46
İBB, Sayıştay Raporundaki Kayıp Araç Farkını 'Sistemsel Eksiklik' Olarak Açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sayıştayın 2023 yılı raporunda belirtilen 1137 araçlık farkın, iddiaların aksine kayıp araçlardan kaynaklanmadığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bu fark sistemsel eksiklikler nedeniyle oluşan bir uyumsuzluk olarak ortaya çıktı.

İBB’nin yaptığı yazılı açıklamada, Sayıştayın 2023 yılı denetim raporunda, belediyeye ait 1137 aracın sistemde bulunmadığına dair bulgulara vurgu yapıldı. Açıklamada, İBB bünyesindeki tüm resmi, kiralık, protokol ve ihale kapsamındaki araçların Araç Yönetim Sistemi (AYS) yazılımı ile takip edildiği, akaryakıt ihtiyaçlarının ise Stawiz Akaryakıt Takip Programı ile anlık olarak kontrol edildiği belirtildi.

Sayıştayın denetim raporundaki verilere değinilen açıklamada, “Bulgulara göre, 642 araç hizmet alımı ihaleleriyle temin edilmiş ancak Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmemişti” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, 495 aracın AYS’de kayıtlı olmasına rağmen ilgili müdürlüklerin gönderdiği listelerde yer almadığı kaydedildi. İki liste arasında toplamda 1137 araçlık bir fark olduğu ifade edildi.

İBB, Sayıştayın tespitlerine karşılık olarak kapsamlı bir çalışma yürüttü. Müdürlüklerin bildirim eksiklikleri nedeniyle AYS’ye kayıtlı olmayan 642 araç, gerekli süreçlerin ardından sisteme eklendi. Ayrıca, müdürlük listelerinde yer almayan ve AYS’de bulunan 495 araç sistemden çıkarılarak güncellemeler tamamlandı.

Açıklamada, tüm birimlerden araç bilgilerini güncel olarak paylaşmalarının istendiği ve AYS kayıtlarının periyodik olarak kontrol edilmesinin sağlandığı vurgulandı. “Sayıştay raporunda belirtilen 1137 araçlık farkın kayıp araçlardan kaynaklanmadığı, sistemsel eksiklikler nedeniyle oluşan bir uyumsuzluk olduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarla, araçların tamamı kayıt altına alındı ve sistemle uyumlu hale getirildi.” denildi.

İBB, bundan sonra da araç envanterinin eksiksiz ve şeffaf biçimde yönetilmesi amacıyla AYS ve Araç Takip Sistemi (ATS) üzerinden yürütülen çalışmaların kesintisiz devam edeceğini açıkladı.

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