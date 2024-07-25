İBB Şehir Tiyatroları Açık Hava Yaz Oyunları Ağustos'ta Başlıyor

İBB'nin Açık Hava Yaz Oyunlarıyla Sanat Dolu Günler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, bu yaz tiyatro tutkunlarına unutulmaz anlar sunmaya hazırlanıyor. "Açık Hava Yaz Oyunları" etkinliği, Ağustos ayında günyüzüne çıkacak.

Program Detayları

İstanbul Şehir Tiyatroları'nın yaptığı açıklamaya göre, etkinlik Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek. Her yaştan izleyicinin katılabileceği programda, ilginç eserler sahnelenecek.

Sahne Alacak Oyunlar

Fosforlu Cevriye: Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarladığı ve Yelda Baskın'ın yönettiği bu eser, 13-14 Ağustos tarihlerinde seyircilerle buluşacak.

Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarladığı ve Yelda Baskın'ın yönettiği bu eser, 13-14 Ağustos tarihlerinde seyircilerle buluşacak. İki Efendinin Uşağı: Carlo Goldoni'nin eserinin Aslı Öngören yönetmenliğinde sahneye konulacağı bu oyun, 16 Ağustos'ta izlenebilecek.

Carlo Goldoni'nin eserinin Aslı Öngören yönetmenliğinde sahneye konulacağı bu oyun, 16 Ağustos'ta izlenebilecek. Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi: Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği bu tiyatro oyunu, 17 Ağustos'ta seyirci karşısında olacak.

Daha fazla bilgi için sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresini ziyaret edebilirsiniz.