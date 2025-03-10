İBB Şehir Tiyatroları, Türkiye Turnesine Çıkıyor

Türkiye Turnesi Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde bir turneye çıkma kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre, 19 Mart'tan itibaren Eskişehir, Ankara, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır ve Van gibi önemli şehirlerde seyircilerle buluşacak.

İlk Oyun: Köpek Kalbi

Turne programının ilk oyunu, Mihail Bulgakov tarafından yazılan, Mustafa Kemal Yılmaz tarafından çevrilen, Onur Demircan tarafından uyarlanan ve yönetilen Köpek Kalbi adlı oyun, 19 Mart'ta Eskişehir Şehir Tiyatroları Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

Savaş ve Barış

Turne kapsamında dikkat çeken diğer bir yapım ise ünlü yazar Lev Tolstoy'un kaleme aldığı Savaş ve Barış oyunu. Eva Mahkovic tarafından uyarlanan, Aslı Önal tarafından çevrilen ve Aleksandar Popovski tarafından yönetilen oyun, 23 Mart'ta Ankara Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıkacak.

Tarihi Ziyaret

İBB Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, planlanan büyük turnenin heyecanını paylaştı. 24 Mart’ta, Ulu Önderimiz Atatürk'ü edebi istirahatgahında resmi bir törenle ziyaret edeceklerini belirten İşsever, "Tüm Şehir Tiyatrosu ailesi olarak bu ziyaretten gururlu ve mutlu hissediyoruz" ifadelerini kullandı. Antalya’daki turnenin ardından 2 gün boyunca Yaşar Kemal'in Ağrı Dağı Efsanesi adlı oyunu ile devam edeceklerini belirtti.

Turne programının geri kalan kısmı için de Gaziantep, Diyarbakır ve Van gibi illerde uzun bir yolculuğun devam edeceğini ifade eden İşsever, "Geri sayım başladı. Gün sayıyoruz" dedi.