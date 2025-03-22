İBB Soruşturmalarında Provokatif Paylaşımlar: 56 Şüpheli Yakalandı

İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında provokatif paylaşımlar yapan 56 şüpheli gözaltına alındı. 500 gram uyuşturucu maddesine de el konuldu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 10:16
İBB Soruşturmalarında Provokatif Paylaşımlar: 56 Şüpheli Yakalandı

İBB Soruşturmalarında Son Gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 şüpheli hakkında yürütülen "yolsuzluk ve terör" soruşturmalarına dair önemli bir adım atıldı. Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaparak halkı sokağa çağırdığı iddia edilen 56 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-20 Mart tarihlerinde sosyal medya üzerinden halkı sokağa çağıran ve korku yaratan kişilere yönelik derinlemesine bir çalışma başlattı. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden bu kişilerin tespit edilmesi amacıyla 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Yakalama ve Ele Geçirilen Uyuşturucular

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 56 şüpheli yakalanarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere emniyete götürüldü. Operasyonda yapılan adres aramalarında 500 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler, halen 38 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı Üçüncü Kez Hedef Aldı
2
VOA Çalışanlarından Trump Yönetimine Dava: Bütçe ve Personel Kesintileri Hedefte
3
Kars, Ardahan ve Erzurum'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
4
Yaşar Kemal Şelalesi Yaz Sonrası Tekrar Canlandı
5
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Türkiye, Barış Sürecinde Kritik Bir Ortak
6
Trump'ın Temsilcisi: Erdoğan ile Görüşme 'Dönüşümsel'
7
Samsun'da Down Sendromlu Çocuklar İçin Anlamlı İftar Programı

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı