İBB Soruşturmalarında Provokatif Paylaşımlar: 56 Şüpheli Yakalandı

İBB Soruşturmalarında Son Gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 şüpheli hakkında yürütülen "yolsuzluk ve terör" soruşturmalarına dair önemli bir adım atıldı. Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaparak halkı sokağa çağırdığı iddia edilen 56 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-20 Mart tarihlerinde sosyal medya üzerinden halkı sokağa çağıran ve korku yaratan kişilere yönelik derinlemesine bir çalışma başlattı. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden bu kişilerin tespit edilmesi amacıyla 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Yakalama ve Ele Geçirilen Uyuşturucular

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 56 şüpheli yakalanarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere emniyete götürüldü. Operasyonda yapılan adres aramalarında 500 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler, halen 38 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.