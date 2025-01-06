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İBB UKOME, Siyasi Faaliyetlerde Kullanılan Özel Halk Otobüslerinin Ruhsatını İptal Etti

İstanbul UKOME toplantısında, siyasi etkinliklerde kullanılan özel halk otobüslerinin ruhsatına yönelik iptal kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:51
İBB UKOME, Siyasi Faaliyetlerde Kullanılan Özel Halk Otobüslerinin Ruhsatını İptal Etti

Özel Halk Otobüslerinin Ruhsat İptali Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, siyasi faaliyetlerde kullanılan özel halk otobüslerinin ruhsatının iptal edilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Yeni Düzenleme İle Gelen Ağır Cezalar

Toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) kapsamında, "Özel Halk Otobüslerinin Hizmet Kalite Kesintisi Değerlendirme Cetveli"ne yeni bir madde eklenmesi önerildi. Bu maddeye göre, "Aracın siyasi içerikli veya yasa dışı faaliyetlerde kullanılması, kullandırılması, kiraya verilmesi sonucunda otobüs taşımacılarının ruhsatı iptal edilir" ifadesi yer alıyor.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İETO Başkanı Eyup Aksu, mevcut ceza sisteminin yetersiz olduğunu ve ruhsat iptali gibi ağır bir yaptırımı anımsatarak, "Bu maddeye katılmıyoruz ve değiştirilmesini talep ediyoruz," dedi.

Ruhsat İptali ve Cezai Yaptırımlar

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, taşıyıcıların siyasi veya yasa dışı faaliyetlere karışması durumunda ruhsat iptali yapılacağını belirtti. İETT Genel Müdürü Irfan Demet, geçmişte iki olay yaşandığını aktararak, mevcut ceza sisteminin etkisiz olduğunu ve ruhsat iptaline ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, "siyasi içerik" tanımının ne olduğunu sorgularken, Demet bu durumun kesinlikle kabul edilemeyeceğini ifade etti. Toplantıda tüm bu maddeler yeniden düzenlenerek oy çokluğuyla kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, siyasi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, siyasi faaliyetlerde kullanılan özel halk otobüslerinin ruhsatının iptal edilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün (arka ortada) başkanlığındaki toplantı, Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, siyasi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, siyasi faaliyetlerde kullanılan özel halk otobüslerinin ruhsatının iptal edilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün (arka ortada) başkanlığındaki toplantı, Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

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