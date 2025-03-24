İBB'ye Yönelik Eylemlerde 1133 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB'ye yönelik eylemlerde 123 polis yaralandığını ve 1133 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 13:57
İBB'ye Yönelik Eylemlerde 1133 Şüpheli Gözaltına Alındı

İBB'ye Yönelik Protestolar ve Alınan Önlemler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin düzenlenen eylemlerde 123 polisin yaralandığını duyurdu. Bakan, bu eylemler sırasında şiddetin arttığını ve polisimize yönelik saldırıların yanı sıra kamu malına zarar verildiğini belirtti.

Yasal İşlemler Devam Ediyor

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 34. maddesine vurgu yaparak, herkesin silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğunu hatırlattı. Ancak bazı grupların bu hakkı istismar ettiğini ve kamu düzenini bozma girişimlerinde bulunduğunu ifade etti.

Gözaltılar ve Suçlamalar

19-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen yasa dışı eylemler sonucunda 1133 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı şahıslar tespit edilmiştir. Gözaltındaki şahısların, uyuşturucu, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz/istismar ve kasten yaralama gibi 17 farklı suçtan adli işlem gördüğüne de dikkat çekildi.

Halkın Güvenliği Öncelikli

Bakan, bu tür eylemlerin halk huzurunu tehdit ettiğini belirterek, “Huzur ve güvenliğin tesisi için her zaman görevimizin başındayız” dedi. Yerlikaya, vatandaşları provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet etti.

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