İBB'ye Yönelik Soruşturmalarda 1418 Şüpheli Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen eylemlerde 1418 şüpheli gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mart'tan itibaren düzenlenen yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1418 kişinin gözaltına alındığını vurguladı. Halen gözaltında bulunan 979 şüpheli ile ilgili bilgiler veren Bakan, bunlardan 478'inin bugün mevcutlu olarak adli makamlara çıkarılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şöyle devam etti: "Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum. Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır ve korumaya da devam edecektir."