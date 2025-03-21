İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında MASAK Raporu Ulaşıldı

İstanbul’da İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) karşı başlatılan "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturmasında önemli bir aşamaya ulaştı. Firari şüpheli Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfı ile ilgili hazırlanan MASAK raporu dosyaya eklendi.

Başsavcılığın Soruşturma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil toplamda 7 şüpheli hakkında başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Bu soruşturma kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor, kamuoyunu endişelendiren detayları içeriyor.

MASAK Raporunda Yer Alan Detaylar

Raporda, şüpheli Mehmet Ali Çalışkan’ın 2004-2025 yılları arasında farklı pozisyonlarda çalıştığı ve 2019’da Team Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi AŞ’de yüzde 50 ortaklık payına sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca, 2022'den itibaren Reform Enstitüsü Danışmanlık AŞ'de yöneticilik yaptığı kaydedildi.

Bankacılık belgelerine göre, 2024 yılı içerisinde Çalışkan'ın bir alıcıya 16 milyon 753 bin lira, 385 bin sterlin gönderdiği ve bu işlemlerin kaynağına yönelik yapılan araştırmalar sonucunda Team Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi AŞ'den toplam 5 milyon 910 bin lira ve Gürsel Avşar isimli kişiden de 2 milyon 135 bin lira transferi gerçekleştiği bildirildi.

Şüpheli İlişkiler ve Reform Vakfı'nın Rolü

Rapor, Çalışkan'ın para transferinde bulunduğu bazı kişilerin çeşitli suçlardan soruşturma ve kovuşturma kayıtları olduğuna, bazıların ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunduğuna dikkat çekiyor. Reform Vakfı'nın faaliyet alanının "Sosyal ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri" olduğu, yöneticilerinin Necati Özkan, Evren Balta ve İsmail Doğan Subaşı olarak belirlendiği aktarılmakta.

Raporun ortaya koyduğu detaylar, soruşturmanın seyrini önemli ölçüde etkileyebilir ve kamuoyunda dikkatle izlenmeye devam edecektir.