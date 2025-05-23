İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 42 Zanlı Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerindeki yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. KİPTAŞ, İSTAÇ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında gerçekleştirilen incelemelerde usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu zanlılar arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt ve İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay gibi önemli isimler bulunuyor.

Şüphelilere, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'nde sürekli düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 42 zanlı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, KİPTAŞ, İSTAÇ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın da bulunduğu 44 şüpheli yakalandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, KİPTAŞ, İSTAÇ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın da bulunduğu 44 şüpheli yakalandı.