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İBB Yılbaşı Gecesi İçin Ek Önlemler Alıyor!

İBB, yılbaşı gecesi için ek toplu ulaşım seferleri ve güvenlik önlemleriyle İstanbulluların hizmetinde.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 12:33
İBB Yılbaşı Gecesi İçin Ek Önlemler Alıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların huzur ve güven içinde bir yılbaşı geçirmesi için önemli tedbirler aldı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık gecesi şehrin farklı noktalarında kesintisiz hizmet sunacak ekipler görevlendirildi. Ayrıca, yılbaşı gecesindeki yoğunluğu karşılamak amacıyla toplu ulaşım araçlarında ek seferler planlandı.

İETT, 31 Aralık'ta 832 farklı hatta toplam 64 bin sefer düzenlerken, yılbaşı gecesi için 25 farklı hatta toplam 304 ek sefer daha yapılacak. Geceleri sürekli hizmet veren metrobüs sisteminde de 221 ek sefer konulmuş durumda.

İBB'ye bağlı toplu taşıma hizmetleri, dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde olduğu gibi, 1 Ocak'ta da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat ücretsiz hizmet verecek.

Metro Hatları 24 Saat Hizmette

Metro İstanbul, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Bahriye-Olimpiyat hatları ile 24 saat süreyle çalışacak.

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak'ta saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek.

Denetimler ve Güvenlik Önlemleri

Şehir Hatları, 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek. Yılbaşı gecesinde ayrıca, tüketici hakları ihlalleri, izinsiz ilan ve reklamlar, kaçak hafriyat dökümü, seyyar ve izinsiz faaliyetlerin engellenmesi amacıyla zabıta ekipleri vardiya usulüyle görev yapacak.

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