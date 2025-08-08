İBB Yolsuzluk Soruşturmalarında Tutuklananların Yakınlarından Tepki Açıklaması

İBB Yolsuzluk Soruşturmalarına Tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan şüphelilerin yakınları, Saraçhane Parkı'nda bir araya gelerek tepkilerini dile getirdiler.

Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Açıklama Yaptı

Yolsuzluk soruşturması sonrası İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada aile dayanışması çerçevesinde buluştuklarını vurguladı. İmamoğlu, "Acıları ve umutları paylaşıyoruz. Birbirimize destek oluyor, yalnız olmadığımızı bilerek güç buluyoruz. Bizler, dört duvar arasında sevdiklerinden ayrı günler ve aylar geçirenlerin sesi olmak zorundayız. Toplumun vicdanının sesi olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Filiz Kahveci Gökçe'den Destek Mesajı

Soruşturma kapsamda tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin eşi Filiz Kahveci Gökçe de basın açıklamasını okudu. Gökçe, "Aile Dayanışma Ağı" tarafından hazırlanan metinde dayanışma çağrısında bulundu. "Hep birlikte, annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, çocuklarımız, eşlerimiz, yakınlarımız, sevdiklerimiz için mücadele etmeye, dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tutuklu Yakınlarından Destek

Bazı tutuklu yakınlarının da konuşma yaptığı eyleme, İBB Başkanvekili Nuri Aslan da katıldı. Bu buluşma ileriye dönük dayanışma ve destek mesajları ile dolu bir atmosferde gerçekleşti.

