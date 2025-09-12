İBB Yolsuzluk Soruşturması: Resul Emrah Şahan İçin Tutuklama Talebi

İBB soruşturmasında, hükümlü Resul Emrah Şahan hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü üyeliği' ve 'irtikap' suçlarından tutuklama talebiyle sevk yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 21:46
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, başka bir suçtan cezaevinde bulunan Resul Emrah Şahan hakkında çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak ve irtikap suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturmanın Kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında, daha önce tutuklanarak Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahan ile birlikte, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere birçok zanlının bulunduğunu belirtti. Şüpheliler hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamaları yöneltiliyor.

Deliller ve İddialar

Soruşturma dosyasında alınan etkin pişmanlık beyanları, müşteki ve tanık ifadeleri ile dosyaya sunulan diğer deliller doğrultusunda yapılan incelemeler sonucunda, Şahan'ın birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi. Savcılık, bu eylemler sonucunda elde edilen menfaatin suç örgütüne aktarıldığına dair kuvvetli şüphe bulunduğunu kaydetti.

Savcılık ifadesi alınan Şahan hakkında tutuklama talebiyle işlem yapılmasına karar verdi ve dosya sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

