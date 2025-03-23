İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 89 Zanlıya Tutuklama Talebi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 89 zanlı için tutuklama talep edildi. Ekrem İmamoğlu da aralarında.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 07:30
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 07:30
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 89 Zanlıya Tutuklama Talebi

İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturması Gelişmeleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 89 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi.

İddialar ve Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalar yöneltiliyor. Bu suçlamalar arasında suç örgütü yöneticisi olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak gibi ciddi iddialar bulunuyor.

Bunun yanı sıra İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi önemli isimler de PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla soruşturuluyor.

Adli Süreç Devam Ediyor

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilerek savcılıktaki ifade süreçleri de sona erdi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 şüpheli için, suç örgütü kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak, irtikap ve kişisel verileri ele geçirmek gibi suçlardan tutuklama talep edilmiştir.

Savcılık, ayrıca 84 şüpheli hakkında suç örgütüne üye olmak, rüşvet almak ve rüşvet vermek suçlarından tutuklama isteminde bulundu. Şu anda hakimlik işlemleri devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü
2
TİKA Meksika'da Ramazan İçin Gıda Kolisi Yardımında Bulundu
3
Özgür Özel'den İstanbul Adalet Sarayı'nda Kritik Açıklamalar
4
Kara Yollarında Güncel Durum: Çalışmalara Dikkat!
5
İmamoğlu'nun Hakimlik Sorgusu Tamamlandı
6
İBB'deki Yolsuzluk ve Terör Soruşturmalarında Son Durum: 91 Şüpheli Gözaltında
7
Malatya'da Trafik Kazası: Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!