İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 89 Zanlıya Tutuklama Talebi

İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturması Gelişmeleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 89 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi.

İddialar ve Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalar yöneltiliyor. Bu suçlamalar arasında suç örgütü yöneticisi olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak gibi ciddi iddialar bulunuyor.

Bunun yanı sıra İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi önemli isimler de PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla soruşturuluyor.

Adli Süreç Devam Ediyor

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilerek savcılıktaki ifade süreçleri de sona erdi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 şüpheli için, suç örgütü kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak, irtikap ve kişisel verileri ele geçirmek gibi suçlardan tutuklama talep edilmiştir.

Savcılık, ayrıca 84 şüpheli hakkında suç örgütüne üye olmak, rüşvet almak ve rüşvet vermek suçlarından tutuklama isteminde bulundu. Şu anda hakimlik işlemleri devam etmektedir.