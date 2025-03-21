İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Firari Şüpheli Ertan Yıldız Yakalandı

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Önemli Gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, firari şüpheli Ertan Yıldız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yıldız, Capacity AVM sahiplerinden 5 milyon avro rüşvet talep eden isimler arasında yer alıyordu.

Soruşturma Kapsamında Yakalanma Detayları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma, suç örgütü yöneticiliği, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık gibi birçok suçlamayı içeriyor. Soruşturma çerçevesinde Ertan Yıldız, saklandığı yerde yapılan operasyon sonucunda yakalandı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün n Vatan Yerleşkesi'ne getirildi. Bu gelişmeyle birlikte, operasyonda gözaltı sayısı 88'e yükseldi.

Rüşvet İddiaları ve Tehditler

Soruşturma kapsamında, alınan tanık beyanları, Yıldız ve gözaltındaki Süleyman Atik'in, AVM sahiplerine 5 milyon avro rüşvet istemekle birlikte, "15 yıldır burada yeterince kazandınız, aksi takdirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız" şeklinde tehditlerde bulunduğu iddiasını ortaya koyuyor. Ayrıca, Atik’in "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz" diyerek de baskı yaptığı öne sürüldü.

Yıldız'ın Kaçış Girişimi

Ertan Yıldız'ın, hakkındaki soruşturmayı bildiği için cep telefonunu eşinin çantasına koyarak evde kalkışmaya çalıştığı öğrenildi. Ayrıca, Yıldız, oturduğu sitenin başka bir kapısından kaçarak yakalanmaktan kurtulmaya çalıştığı değerlendirildi. Yıldız’ın, daha önce yurt dışı yasağının bulunduğu da ifade edildi.

Devam Eden Gözaltılar ve Soruşturmalar

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu dahil olmak üzere 84 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, 9 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen ayrı bir soruşturmada ise İmamoğlu’nun da dahil olduğu 7 şüpheliden 4’ünün gözaltına alındığı, 3’ünün ise firari olduğu belirlendi.