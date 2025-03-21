İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Firari Şüpheliler Yakalandı

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Önemli Gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, firari şüpheliler Buğra Gökçe ve Uğurhan Atma polis ekipleri tarafından yakalandı. Gökçe'nin İstanbul'da, Atma'nın ise Muğla'da gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma Kapsamında Gözaltılar Artıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında, toplam gözaltı sayısı 90'a ulaştı. Soruşturmada gözaltında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin alınmasına başlandığı öğrenildi.

Örgütlü Suçlamalar

Savcılık, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalarla soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürülerek sürdürülüyor. İmamoğlu'nun ifadesinin tamamlanmasının ardından, <>terör soruşturması<> ile ilgili ifadelerine de başvurulacağı belirtiliyor.