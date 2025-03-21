İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Kişisel Verilerin Ele Geçirildiği Ortaya Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, İstanbulluların kişisel verilerinin ele geçirildiğine dair ses kayıtlarına ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:39
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Kişisel Verilerin Ele Geçirildiği Ortaya Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) yolsuzluk soruşturması, yeni ve çarpıcı bilgilere sahne oldu. Şüpheliler arasında yer alan Murat Ongun ve Serdal Taşkın arasındaki konuşma kayıtlarına ulaşıldı.

Bu konuşmalarda, İstanbulluların kişisel verilerinin Reklam İstanbul adlı firma aracılığıyla ele geçirildiği ifade ediliyor. Savcılık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında birçok suçlamada bulunarak soruşturma başlatmıştı. İddialar arasında suç örgütü yöneticiliği, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek yer alıyor.

Ses kaydında Taşkın, Ongun'a "DMP'den (Veri Yönetimi Platformu), 3, 4 kat belki 5, 6 kat para kazanırsınız. Ama bu çok büyük bir sorun ortaya çıkardı. Bizim bütün İstanbul'u gördüğümüz ortaya çıkar, göreceğimiz. Bizim için çok büyük bir sorun." şeklinde bahsetmesi dikkat çekiyor. Ongun'un yanıtı ise "Ben İstanbul'u bileyim, bunun bana ticari bir geliri olmayabilir. Kullanmayayım, açmayayım kimseye. Ben kendi içimde kullanayım. Finansal olarak değil de öbür anlamda olabilir," ifadesiyle sürüyor.

Taşkın, DMP ile ilgili konuşmalarını sürdürürken, Ongun, "Biz bu işi, ticari bir iş yapmak için girmedik. Bu işe bir siyasal mesele olarak girdik. Yürüyen bir sistem var ve bunun da para kazanması lazım," diyerek çarpıcı ifadelerde bulunuyor.

Toplantının sonunda Taşkın'ın "Google yüzde 32 komisyon alıyor. Biz global ajansla yüzde 10'luk bir anlaşma yaptık. BDDK, DMP aldığını duyunca geldiler. Bu kişisel veriler şey oldu. Az daha bankaya 50-60 milyon ceza verecekti." demesi, dikkatleri üzerine çekti.

Savcılık, ayrıca Reklam İstanbul firmasının 2022-2024 yılları arasında 70'ten fazla Medya A.Ş.'den usulsüz ihale aldığı iddialarını da soruşturma dosyasına ekledi. Bunun yanı sıra, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın da İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdiğine dair iddialar yer almakta.

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