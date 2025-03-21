İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Şüphelilerin Banka Kasalarına El Konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, bazı şüphelilerin banka kasalarına el konuldu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 18:48
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Şüphelilerin Banka Kasalarına El Konuldu

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Çarpıcı Gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik sürdürülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, savcılığın talimatı doğrultusunda Murat Ongun ve 6 diğer şüphelinin bankalarda bulunan özel kasalarına el konuldu.

Soruşturma Kapsamında Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve toplamda 99 şüpheli hakkında bir dizi ağır suçlamada bulundu. Bu suçlamalar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" yer almaktadır.

Özel Kasaların Tespiti

Soruşturma sürecinde, şüphelilerin çeşitli bankalarda özel kasalarının bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler arasında yer alan Murat Ongun'un 2, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal'ın 1, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın 1 kasası olduğu belirlendi.

Elde edilen bilgilere göre, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in 1 ve BVA firması sahibi Murat Kapki'nin de 2 kasası tespit edildi.

Arama ve El Koyma Faaliyetleri

Savcılığın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin banka kasalarına yönelik arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirmiştir. Bu gelişmeler, İBB'deki yolsuzluk soruşturmasının seyrini değiştirebilir.

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