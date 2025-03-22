İBB Yolsuzluk ve Terör Soruşturmasında 90 Şüpheli Gözaltında

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında 90 şüpheliye dair ifade işlemleri tamamlandı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:52
İBB Yolsuzluk ve Terör Soruşturmasında 90 Şüpheli Gözaltında

İBB'deki Gözaltı Süreci Tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yöneticileri ve diğer bazı isimler gözaltına alındı. Toplamda 90 şüpheli için ifade işlemleri tamamlandı.

Suçlamalar ve Soruşturmalar

Başsavcılık tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "şuçu örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarıyla soruşturma başlatıldı. İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil 7 kişi, ayrıca PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla da araştırılıyor.

İfade İşlemleri ve Sağlık Kontrolü

Gözaltına alınan isimler arasında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan ve ünlü şarkıcı Ercan Saatçi de bulunuyor. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler, gün içerisinde sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.

Gözaltındaki Durum

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 86 şüphelinin gözaltına alındığı, 4 şüphelinin firari olduğu ve 7 şüphelinin yurt dışında bulunduğu bilgisi alındı. Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada ise 7 şüpheliden 4'ü gözaltına alınmışken, 3 şüpheli firari durumda.

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