İBB Zabıta Ekipleri 4.555 Sahte Parfüme El Koydu

İBB Zabıta Ekipleri Büyük Başarı Elde Etti

Son bir yıl içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kentin tarihi ve turistik alanlarında gerçekleştirdiği denetimlerle dikkat çekti.

Sahte Parfümler Ele Geçirildi

Denetimlerde toplamda 4.555 sahte parfüm şehir genelinde tespit edilerek, el konuldu. Zabıta ekipleri, bu sahte ürünlerin sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan İdari İşlemler

Denetimler sonucunda 199 kişiye 3.752 idari yaptırım cezası uygulandı. Ayrıca, ele geçirilen parfümlerin 3.141 kadar olan kısmı imha edildi, 1.414 ürün için ise imha süreci başlatıldı.

Orijinal Ürün Takibi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, zorbalıklara karşı vatandaşları korumak adına, TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Ürün Takip Sistemi" uygulamasını duyurarak, vatandaşların satın aldıkları ürünlerin orijinalliğini kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı. Bu sistem, kaynağı belirsiz ürünlerden kaçınmak için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince son 1 yılda yapılan denetimlerde, kentin turistik ve tarihi bölgelerinde satılan 4 bin 555 sahte parfüm ele geçirildi.