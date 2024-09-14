DOLAR
33,89 0,16%
EURO
37,57 -0,02%
ALTIN
2.813,91 0,08%
BITCOIN
2.030.165,85 0,05%

İBB Zabıta Ekipleri 4.555 Sahte Parfüme El Koydu

İBB sahte parfüm satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde binlerce sahte ürünü ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 12:16
İBB Zabıta Ekipleri 4.555 Sahte Parfüme El Koydu

İBB Zabıta Ekipleri Büyük Başarı Elde Etti

Son bir yıl içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kentin tarihi ve turistik alanlarında gerçekleştirdiği denetimlerle dikkat çekti.

Sahte Parfümler Ele Geçirildi

Denetimlerde toplamda 4.555 sahte parfüm şehir genelinde tespit edilerek, el konuldu. Zabıta ekipleri, bu sahte ürünlerin sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan İdari İşlemler

Denetimler sonucunda 199 kişiye 3.752 idari yaptırım cezası uygulandı. Ayrıca, ele geçirilen parfümlerin 3.141 kadar olan kısmı imha edildi, 1.414 ürün için ise imha süreci başlatıldı.

Orijinal Ürün Takibi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, zorbalıklara karşı vatandaşları korumak adına, TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Ürün Takip Sistemi" uygulamasını duyurarak, vatandaşların satın aldıkları ürünlerin orijinalliğini kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı. Bu sistem, kaynağı belirsiz ürünlerden kaçınmak için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince son 1 yılda yapılan...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince son 1 yılda yapılan denetimlerde, kentin turistik ve tarihi bölgelerinde satılan 4 bin 555 sahte parfüm ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Balkan Kürek Şampiyonası'nda
4
Tekirdağ Bu Yıl Rekor Turist Ağırladı
5
Bakan Güler'den Kara Kuvvetleri Komutanlığına Ziyaret
6
Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili Kutlaması
7
İsrail Ordusu Gazze'deki Filistinlileri Serbest Bıraktı

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL